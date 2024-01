Corse: naissance de Nazione, nouveau mouvement indépendantiste pro-lutte armée

Ajaccio, France | AFP | lundi 29/01/2024 - "Nazione" (Nation), nouveau parti indépendantiste corse favorable à la lutte armée, est né dimanche à Corte, absorbant notamment les indépendantistes de Corsica Libera qui disparaissent en tant que parti, selon la motion de constitution du nouveau mouvement consultée lundi par l'AFP.



Le nouveau mouvement, né officiellement dimanche lors d'un rassemblement à Corte (Haute-Corse) ayant regroupé 600 personnes selon les organisateurs, agrège des groupes déjà existants comme le parti de Jean-Guy Talamoni, Corsica Libera, qui ne disposait plus que d'une seule élue à l'assemblée de Corse depuis les dernières élections territoriales de juin 2021, et le collectif de défense des prisonniers dits "politiques" corses, Patriotti. S'ajoutent des militants non affiliés à un parti.



"Nous sommes aujourd'hui +Nazione+, c'est un mouvement nationaliste, indépendantiste, qui soutient la lutte armée, nous sommes le seul mouvement politique qui soutient la lutte armée et qui demande l'indépendance de la Corse", a déclaré aux médias Jean-Philippe Antolini, ancien porte-parole de Patriotti et désormais membre de "Nazione".



"Corsica Libera, pour ce qui concerne ses militants, cède la place à +Nazione+ pour porter le combat de la lutte de libération nationale", a précisé de son côté Petru Antone Tomasi, ancien porte-parole du parti Corsica Libera.



Ce mouvement inscrit son action politique dans la "lutte de libération nationale du peuple corse" et affirme comme objectif "l'accession de notre peuple à l'indépendance et à la création d'une République corse", précisant "combattre le phénomène de colonisation de peuplement" et apportant "sa solidarité politique au Front de libération nationale corse (FLNC)", peut-on lire dans la motion de création, rédigée en langue corse.



En août 2023, le FLNC avait appelé, dans un communiqué, à la création d'une "plateforme de résistance patriotique" censée "transcender les partis politiques, les associations, les syndicats et tous les patriotes qui s'y retrouveront".



"Nazione rejette la perspective d'un +destin français+", précise la motion qui s'oppose de fait à la "stratégie" de la collectivité de Corse de négociation avec l'Etat.



Le mouvement déclare "l'urgence écologique" et la nécessité de lutter contre le changement climatique et pour la "préservation de la production agricole" corse ainsi que pour "davantage de justice sociale" et "un développement économique respectueux de sa culture".



La création de "Nazione" intervient deux jours après la révélation d'une conférence de presse clandestine du FLNC qui a jugé que l'autonomie actuellement en discussion avec Paris serait incapable de "préserver le peuple corse".