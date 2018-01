Corse: Rugy favorable à la reconnaissance de "la spécificité de la Corse"

Paris, FRANCE | AFP | mercredi 30/01/2018 - Le président LREM de l'Assemblée nationale François de Rugy a affirmé mercredi qu'il fallait "reconnaître la spécificité de la Corse", se disant favorable à ce que soit reconnue dans la Constitution la "diversité des territoires français".



"Il faut reconnaître la spécificité de la Corse, la Corse c'est une île, la Corse a une identité forte, a une langue qui est encore parlée par beaucoup de monde", a déclaré sur France 2 François de Rugy, qui a reçu la semaine dernière les leaders nationalistes corses Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni.

"Dans notre Constitution, je crois qu'il est bon qu'on reconnaisse cette diversité des territoires français", a-t-il poursuivi.

"La France est un grand pays, est une grande nation, dans laquelle il y a une diversité des territoires, dit-il, et en tant que président de l'Assemblée nationale, je préside une Assemblée où il y a une diversité d'opinions politiques mais il y a aussi une diversité des territoires et je crois que dans notre organisation, il faut le reconnaître, y compris en ayant des autonomies plus fortes pour nos régions en général et pour la Corse en particulier".

Interrogé sur un possible point de friction avec l'exécutif sur ce point, M. de Rugy a répondu: "vous verrez, Emmanuel Macron s'exprimera et je crois qu'Emmanuel Macron est favorable au fait que ce soit au plus près du terrain que l'on traite les problèmes des gens".

Un déplacement en Corse du président de la République est prévu le 6 février, à l'occasion du 20e anniversaire de l'assassinat du préfet Erignac.

MM. Simeoni et Talamoni ont été reçus la semaine dernière par le Premier ministre Edouard Philippe, ainsi que par le président du Sénat Gérard Larcher. Ils ont annoncé une manifestation"populaire et pacifique" samedi, pour protester contre les portes "fermées" du gouvernement.