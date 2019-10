Corse: 10 arrestations dans une affaire d'extorsion sur un camping d'Olmeto

Ajaccio, France | AFP | lundi 07/10/2019 - Dix personnes, dont des Albanais, ont été arrêtées lundi en Corse et sur le continent et placées en garde à vue dans une affaire d'extorsion en bande organisée liée à un camping d'Olmeto, a-t-on appris de sources concordantes.



"Dix personnes sont en garde à vue dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour extorsion en bande organisée dans une affaire qui porte sur un camping d'Olmeto" (Corse-du-Sud), a précisé à l'AFP Eric Bouillard, procureur de la République d'Ajaccio. Il a ajouté qu'il s'agissait de gardes à vue de 96 heures.

Ces arrestations sont le fruit de plusieurs mois d'enquête de la section de recherche de la gendarmerie de Corse qui a permis de mettre au jour "une grosse affaire d'extorsion entre Albanais et Corses à l'encontre du propriétaire de l'établissement", a indiqué une source proche de l'enquête.

Tout est parti de la destruction à l'explosif le 10 décembre 2017 du restaurant de ce camping trois étoiles installé près près de Sartène, selon cette source.

Le restaurant avait été soufflé par une substance explosive placée sur une bonbonne de gaz, avait alors indiqué le parquet d'Ajaccio en précisant à l'époque qu'aucune piste n'était écartée et que le propriétaire "originaire du continent, avait repris l'établissement il y a peu".