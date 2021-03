Corruption : Un surveillant de Nuutania condamné à 18 mois ferme

Tahiti, le 25 mars 2021 - Le procès d'un surveillant de Nuutania de 36 ans, poursuivi pour avoir introduit deux téléphones au sein de la prison et les avoir vendus à des détenus, s'est tenu devant le tribunal correctionnel jeudi. Le procureur de la République a requis quatre ans de prison dont un avec sursis. Le prévenu a finalement été condamné à 36 mois de prison dont 18 avec sursis assortis d'un mandat de dépôt.



Un homme de 36 ans, agent pénitentiaire à la maison d'arrêt de Nuutania, a été jugé par le tribunal correctionnel jeudi pour répondre de faits de "corruption passive" et de "remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu par une personne chargée de la surveillance de détenus" commis entre janvier et juin 2020. Le surveillant comparaissait aux côtés de trois hommes, deux détenus et un ancien détenu, avec lesquels il avait fait affaire à l'époque des faits et qui étaient poursuivis pour "corruption active".



C'est à la suite d'une fouille de routine effectuée dans la cellule de deux prisonniers à Nuutania en juin 2020 que l'affaire avait éclaté. Au sein de cette cellule dans laquelle vivaient le multirécidiviste Wilfrid Atapo, dit "DJ Fred", et un proche du trafiquant actuellement en fuite aux États-Unis, Fred Garbutt, les surveillants de la prison avaient mis la main sur deux téléphones et un chargeur. Dans la cellule d'un autre détenu, ils avaient également trouvé un autre téléphone.