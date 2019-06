Corrèze: un mort, neuf blessés légers dans une collision entre minibus et car scolaires

Brive-la-Gaillarde, France | AFP | mercredi 12/06/2019 - Une conductrice a été tuée et neuf adolescents ont été choqués ou légèrement blessés dans la collision entre un minibus et un car de transport scolaire mardi en fin de journée près de Brive-la-Gaillarde (Corrèze), a-t-on appris mercredi auprès des autorités.



La violente collision frontale, qui a éventré le minibus de transport scolaire qui circulait à vide, est survenue peu après 18H00 sur une route départementale sur la commune d'Allassac à 15 kilomètres de Brive, au moment du rétrécissement de la chaussée de trois à deux voies, a précisé le parquet.

La conductrice du minibus, une mère de famille de près de 50 ans, est décédée des suites de ses blessures dans l'accident malgré l'intervention des services de secours, parmi lesquels une quarantaine de pompiers, a précisé la préfecture.

Neuf des 16 lycéens ou collégiens de l'agglomération de Brive qui se trouvaient dans l'autocar ont été légèrement blessés ou choqués. Tous ont néanmoins été transportés à l'hôpital de Brive pour des examens de contrôle, mais "tous sont rentrés chez eux" dans la soirée, selon la préfecture.

Agé d'une cinquantaine d'années, le conducteur du car, très choqué, a lui aussi été brièvement pris en charge à l'hôpital de Brive.

Mercredi matin, une cellule d’écoute et de soutien a été mise en place par l'académie pour les élèves impliqués dans l’accident, a indiqué la préfecture. Un numéro de téléphone a également été mis en place à destination des familles et des élèves.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte sur les circonstances de la collision, survenue dans de bonnes conditions météo.