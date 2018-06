Correctionnelle : Felix Faatau comparaîtra ce mardi pour "détournement de fonds publics"

PAPEETE, le 4 juin 2018 - Felix Faatau, maire de Huahine de 2008 à 2014, devrait comparaître devant le tribunal correctionnel ce mardi matin pour des faits de « détournement de fonds publics. ». La justice s’intéresse notamment à des chantiers qui auraient pu être réalisés au bénéfice d’administrés mais aux dépens de la municipalité.



L’homme, déjà condamné pour travail clandestin et complicité de prise illégale d’intérêts, devrait être jugé ce mardi matin pour « détournement de fonds publics ». Les faits visent la période durant laquelle Felix Faatau était maire de Huahine. Outre des chantiers qui auraient pu être réalisés au bénéfice d’administrés mais aux dépens de la municipalité, l'ancien édile est également soupçonné d’avoir mis à disposition d’une société de transport gérée par sa fille, un bus municipal et l’agent employé pour le conduire. Le transport d’enfants ainsi rendu possible aurait ensuite été facturé à la commune.