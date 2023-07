Corps d'une femme retrouvé dans un congélateur en Essonne: deux suspects déférés

Évry-Courcouronnes, France | AFP | dimanche 23/07/2023 - Un homme et une femme sont présentés dimanche soir à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen après la découverte samedi du corps sans vie d'une femme dans le congélateur d’un appartement de Grigny (Essonne), a indiqué le parquet d’Evry à l'AFP.



Une information judiciaire, notamment pour meurtre par concubin, a été ouverte, a ajouté cette même source. L'homme mis en cause était le compagnon de la victime.



Le parquet a requis le placement en détention provisoire des deux suspects.



L'instruction devra "déterminer précisément le rôle des différents intervenants dans le processus mortel", a précisé le parquet.



L’autopsie a révélé deux impacts de tir par arme à feu sur le corps de la victime, l'un au niveau de la tête et l’autre au niveau du thorax, a rapporté cette même source.



Le compagnon de la victime, signalée disparue jeudi et âgée de 44 ans, avait été placé en garde à vue vendredi soir, d'abord pour enlèvement et séquestration puis pour meurtre par concubin quand le corps a été retrouvé.



Il s'agit d’un homme de 47 ans résidant dans le quartier de La Grande Borne au-dessus d'une boucherie, selon une source policière.



Il a été interpellé vendredi en possession d'une arme de poing et présentait des griffures au visage et des taches de sang sur les jambes.



Une femme de 38 ans, amie du compagnon de la victime, avait également été placée en garde à vue en raison d'échanges téléphoniques avec le mis en cause, selon la même source policière.



La police a été alertée vendredi soir lorsque le fils aîné de la victime s'est présenté au commissariat de Juvisy-sur-Orge pour déclarer la disparition de sa mère, qu'il avait déposée la veille au soir dans le quartier de la Grande Borne.



Inquiet de ne pas avoir de nouvelles de sa mère, censée regagner son domicile dans la nuit, et incapable de la joindre sur son téléphone portable, le fils s'est rendu vendredi près du lieu où il l'avait déposée jeudi soir.



Il y a croisé un individu alcoolisé, se présentant comme le petit-ami de sa mère et prétendant que cette dernière avait quitté le quartier la veille au soir après avoir commandé un chauffeur VTC.



La police judiciaire (PJ) d'Evry a découvert samedi le corps de la victime dans un congélateur lors d'une perquisition au domicile de cet homme.