Coronavirus: un hôpital de campagne des armées déployé en Alsace

Paris, France | AFP | lundi 16/03/2020 - Un hôpital de campagne du service de santé des armées "va être déployé dans les jours à venir en Alsace", a annoncé Emmanuel Macron, pour venir en aide aux hôpitaux de la région Grand Est, débordés par l'épidémie du coronavirus.



Les armées "apporteront aussi leur concours pour déplacer les malades des régions les plus affectées" et "ainsi réduire la congestion des hôpitaux de certains territoires", a précisé le président de la République lors d'une allocution télévisée consacrée à la lutte contre le coronavirus.

M. Macron a aussi annoncé la distribution de masques en priorité à partir de mardi aux personnels hospitaliers et aux médecins de ville et de campagne. Ils seront livrés mardi dans les pharmacies des "25 départements les plus touchés", les autres départements devant être servis à partir de mercredi, a dit le président.

"Nous devons aussi aux soignants la garde de leurs enfants, un service minimum de garde est à ce jour en place dans les crèches et dans les écoles, nous leur devons aussi sérénité dans leurs déplacements et repos" a ajouté le président.

"C'est pourquoi j'ai décidé que dès demain des taxis et des hôtels pourront êre mobilisés à leur profit, l'Etat paiera. Nous sommes en guerre, oui", a lancé le président.