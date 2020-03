Coronavirus: le football australien réduit de 70% les revenus de ses stars

Sydney, Australie | AFP | samedi 27/03/2020 - La Fédération de football australien a annoncé être parvenue à un accord avec les joueurs portant sur la diminution jusqu'à 70% de leurs revenus, afin d'assurer la survie de ce sport en temps de confinement en raison du coronavirus.



L'Australian Football League (AFL), sport le plus populaire dans le pays continent qui souvent peut rassembler des foules allant jusqu'à 100.000 fans, a été contrainte de suspendre la saison la semaine dernière après sa première journée.

Des responsables avaient alors affirmé qu'il s'agissait des pires menaces à l'adresse de ce sport crée en 1896.

Face au risque de perdre l'argent provenant de transmissions télévisées de matches, de sponsors, voire de la vente de billets, les joueurs -- dont certains gagnent plus d'un million de dollars australiens (552.000 euros) par saison -- ont accepté des réductions de salaires drastiques.

Aux termes de l'accord intervenu vendredi entre l'AFL et l'association des joueurs, ces derniers vont recevoir 50% de leurs salaires à la fin mai et uniquement 30% si la suspension du championnat devait être prolongée après cette date.

Et même en cas de reprise du championnat, les joueurs ne seront payés que la moitié de leurs salaires habituels.

"Les joueurs ont toujours compris la gravité de la situation et ont accepté de réductions importantes de leurs salaires, afin d'assurer la poursuite du fonctionnement de l'industrie" du football australien, a déclaré le chef de l'AFL Gillon McLachlan.

Le football australien se joue principalement au pied avec un ballon ovale et oppose deux équipes de 18 joueurs dans un stade ovale ou un terrain de cricket.