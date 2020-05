Coronavirus: le football australien demande aux joueurs de limiter les partenaires sexuels

Sydney, Australie | AFP | mardi 19/05/2020 - Une aventure d'un soir oui, jouer les don Juan non: les autorités du football australien, sport se jouant principalement au pied avec un ballon ovale, ont demandé aux joueurs de limiter leurs partenaires sexuel(le)s pour réduire les risques de contamination au coronavirus, selon le journal australien Herald Sun.



Alors que la reprise du championnat, suspendu fin mars après une seule journée pour cause de pandémie de Covid-19, est envisagée le 11 juin, les dirigeants de la Ligue du football australien (AFL) ont indiqué aux joueurs que les aventures d'un soir ne seront pas interdites.



Mais ils pourraient être en revanche sanctionnés s'ils multiplient les partenaires et adoptent un comportement à risque, d'après le journal de Melbourne.



"Je pense que ce qui est dit, c'est de se calmer un peu les gars et de se limiter au minimum", a estimé Eddie McGuire, le président de l'équipe de Collingwood FC au micro de la radio Triple M.



Le joueur de Melbourne Jake Lever a quant à lui expliqué que plusieurs de ses coéquipiers n'étaient pas contents de cette consigne, considérée comme "une interdiction de s'envoyer en l'air" par un média local.



"Cela ne m'affecte pas vraiment. J'ai un petit bébé et une femme, donc c'est une chance pour moi. Je suis plutôt heureux", a affirmé le joueur au Herald Sun.



"Il se dit en revanche que les (joueurs) célibataires sont vraiment déçus", a ajouté Lever.



Le football australien est un sport collectif qui se joue principalement au pied avec un ballon ovale et oppose deux équipes de 18 joueurs dans un stade ovale ou un terrain de cricket. Il est très populaire en Australie où la finale du championnat attire généralement 100.000 spectateurs.