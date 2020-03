Coronavirus: l'économie est touchée, les voyages scolaires suspendus

L'Hexagone, qui compte au moins 130 cas de contamination depuis fin janvier, est devenu l'un des principaux foyers du coronavirus en Europe, avec l'Italie et l'Allemagne. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé dimanche soir, sur 130 personnes infectées, 12 sont guéries, 2 sont mortes et 116 hospitalisées, dont 9 dans un état grave.



L'objectif du gouvernement est de "ralentir pour empêcher, ou au moins retarder, la libre circulation du virus sur le territoire qui marquerait l'arrivée dans la phase 3, c'est-à-dire l'épidémie proprement dite de coronavirus en France", a déclaré lundi le Premier ministre Edouard Philippe lors d'une visite au CHU Pellegrin à Bordeaux, appelant chaque Français à "devenir à un acteur de ce combat".



Tandis que la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye évoquait, sans précision, la possibilité d'un passage à des "coercitions collectives" pour freiner la propagation, le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a lui envisagé "dans une version un peu maximaliste" des "restrictions" dans les transports publics.



Déjà certains secteurs subissent des effets de la propagation de la maladie, du tourisme au secteur manufacturier. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a ainsi estimé que l'impact sur la croissance française serait "beaucoup plus significatif" que ce qu'il prévoyait jusqu'à présent, à savoir 0,1 point.



Les risques liés au coronavirus ont notamment conduit les organisateurs du salon Livre Paris à annuler la plus grande manifestation littéraire du pays, où 160.000 visiteurs étaient attendus du 20 au 23 mars.



Le diner annuel du Conseil représentatif des institutions juives (Crif) prévu mardi a été reporté. Le président Emmanuel Macron, qui devait y participer, a d'ailleurs modifié son agenda en reportant deux déplacements cette semaine pour se concentrer sur la gestion de cette crise, selon l'Elysée.



Louvre fermé



L'intensification de l'épidémie a également soulevé des craintes chez les personnels du Louvre, qui, s'estimant en danger, ont exercé dès dimanche leur droit de retrait. Le musée le plus fréquenté au monde (9,6 millions de visiteurs l'an dernier) reste fermé jusqu'à nouvel ordre.



Selon la CGT, les salariés ne comprennent pas pourquoi la principale mesure prise samedi par le gouvernement pour freiner la propagation du virus, à savoir l'interdiction de tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné, ne s'applique pas au musée.



Réponse du ministère de la Santé: "la situation épidémiologique ne l'exige pas".



Le virus "se transmet par les personnes qui éternuent, qui se mouchent et qui vous serrent la main donc c'est vraiment du contact. Les activités en extérieur où vous êtes à deux mètres les uns des autres ne posent pas problème", a indiqué de son côté le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, interrogé sur la fermeture éventuelle d'un parc d'attraction comme Disneyland.



Sont en revanche supprimés les rassemblements "en milieu ouvert quand ils conduisent à des mélanges avec des populations issues de zones où le virus circule possiblement".



L'interdiction "touche potentiellement des centaines de salles de spectacles en France de plus de 5.000 places, et donc des milliers d'événements culturels", s'est inquiété le syndicat du spectacle Prodiss (producteurs, diffuseurs, salles et festivals).



Des mesures encore plus strictes ont été prises pour les deux principaux foyers de propagation du virus en France : l'Oise, d'où sont issus 47 cas, et la commune de La Balme-de-Sillingy en Haute-Savoie (10 cas). Tous les rassemblements y sont interdits.



Dans l'Oise, les établissements scolaires et périscolaires de l'agglomération de Creil et des communes de Crépy-en-Valois, Vaumoise, Lagny-le-Sec et Lamorlaye n'ont pas rouvert lundi après la fin des vacances et resteront fermés jusqu'au 14 mars inclus.



Idem dans le Morbihan, où les établissements scolaires de quatre communes où 13 cas ont été détectés depuis dimanche.



Voyages scolaires suspendus



Le ministère de l'Education nationale a d'autre part annoncé la suspension "jusqu'à nouvel ordre" de tous les voyages scolaires à l'étranger et l'interruption de ceux en cours. Et sur le territoire français, les voyages scolaires peuvent se poursuivent s'ils ne passent pas par un des foyers.



Selon un sondage Ifop publié lundi dans Le Parisien, cette situation inquiète deux-tiers des Français, soit davantage que d'autres épidémies comme la grippe A/H1N1 de 2009 ou Ebola, et la majorité pense que le gouvernement a caché des informations.



"C'est normal qu'il y ait des questions qui se posent, c'est normal qu'il y ait des formes d'angoisse", a commenté Edouard Philippe. "Il faut répondre de la façon la plus transparente possible".



Dans cette optique, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé qu'il y aurait désormais plus d'un point presse quotidien.