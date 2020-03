Coronavirus: l'Australie exhorte ses ressortissants à ne pas voyager

Sydney, Australie | AFP | mercredi 17/03/2020 - L'Australie a exhorté mercredi ses citoyens à ne pas voyager à l'étranger et annoncé des mesures sans précédent pour contrer la pandémie de nouveau coronavirus.



Le Premier ministre Scott Morrison a interdit les rassemblements en salle de plus de 100 personnes.

Une telle disposition avait déjà été prise pour les événements en extérieur de plus de 500 personnes, suscitant la stupéfaction dans ce pays fondu de sport.

Bien que M. Morrison ait parlé d'une "interdiction pour une durée indéterminée" des voyages à l'étranger, l'avis officiel publié par le gouvernement parle de recommandation.

"Quels que soient votre destination, votre âge ou votre état de santé, nous vous conseillons de ne pas voyager pour le moment", a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans l'alerte émise.

Un porte-parole de la compagnie aérienne australienne Qantas a indiqué qu'elle poursuivrait la vente de billets pour les Australiens souhaitant quitter le pays.

"C'est un conseil, non une interdiction", a-t-il affirmé.

"C'est un événement qui ne se produit qu'une fois par siècle", a affirmé Scott Morrisson à propos de la pandémie. "Nous n'avons pas connu ce genre de choses en Australie depuis la fin de la Première Guerre mondiale".

"Nous allons continuer à faire fonctionner l'Australie, (mais) ça ne ressemblera pas à la normale", a-t-il prévenu, en avertissant que ces mesures dureraient au moins six mois.

L'Australie a enregistré plus de 500 cas de nouveau coronavirus qui a fait cinq morts.

Le nombre de nouveaux cas ne cesse d'augmenter tous les jours, la majorité des nouvelles contaminations concernent des voyageurs ou des personnes que ces derniers ont contaminé.

Tout comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie a enjoint à ses ressortissants se trouvant à l'étranger de rentrer au plus vite chez eux sous peine de se retrouver bloqués.

- "Cela ne sert à rien" -

Ces deux pays s'attendent en effet à ce que les vols à destination de leurs nations très éloignées, situées dans le Pacifique Sud, soient totalement interrompus.

Les deux principales compagnies aériennes australiennes, Qantas et Virgin Australia, ont déjà réduit respectivement leurs vols internationaux de 90 et 100%.

"De nombreuses liaisons aériennes ne resteront pas viables commercialement pendant longtemps", a prévenu le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Winston Peters.

Des mesures de quarantaine pour les personnes arrivant de l'étranger ont été prises par l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le Premier ministre australien a rejeté les appels de plus en plus pressants à fermer les établissements scolaires, les centres commerciaux et médicaux ainsi qu'à l'arrêt des transports publics comme l'ont fait d'autres pays.

Les répercussions de telles mesures sur la société et l'économie seraient "sévères" et coûteraient "des dizaines de milliers d'emplois", a-t-il argué.

"Quoi que nous fassions, nous devons le faire pendant au moins six mois", a-t-il déclaré, ajoutant qu'une longue fermeture des écoles éloignerait 30% des professionnels du secteur de la santé, les parents restant à la maison avec leurs enfants.

Le principal responsable médical australien, le professeur Brendan Murphy, a également exclu des mesures de confinement, qui ont été imposées dans plusieurs pays d'Europe. "Un arrêt à court-terme - de deux à quatre semaines - de la société n'est recommandé par aucun de nos experts", a-t-il déclaré.

"Cela ne sert à rien, nous devons nous concentrer sur le long terme", a souligné M. Murphy, qui s'exprimait aux côtés du Premier ministre.

Scott Morrison a aussi appelé la population à ne pas se ruer vers les supermarchés pour y effectuer des "achats paniques": "Arrêtez de faire ça. C'est ridicule! C'est anti-australien, et cela doit cesser. Nous sommes tous dans le même bateau".