Coronavirus au Maroc: la ville de Tanger reconfinée

Rabat, Maroc | AFP | lundi 13/07/2020 - La ville de Tanger, métropole d'environ un million d'habitants dans le nord du Maroc, a été reconfinée lundi à midi (11H00 GMT) après l'apparition de foyers de contagion de coronavirus, selon les autorités marocaines.



Les transports publics sont suspendus, les cafés, centres commerciaux, marchés et espaces publics fermés, et les contrôles renforcés, afin que les habitants ne quittent leurs domiciles "qu'en cas de nécessité extrême", a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.



Les déplacements à l'intérieur de la ville sont de nouveau soumis à "une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales", selon la même source.



Une telle autorisation est exigée pour sortir de la ville.



La décision de reconfiner a été prise "après l'apparition de nouveaux foyers épidémiques de nouveau coronavirus" afin d'"endiguer la propagation du virus", ajoute le communiqué.



Les autorités du royaume ont d'abord imposé des restrictions dans certains quartiers de Tanger dans la nuit de dimanche à lundi, avant d'élargir les mesures à toute la ville.



Cette annonce intervient alors que le Maroc a accéléré son déconfinement le mois dernier avec la réouverture des cafés, restaurants, commerces ainsi que la reprise du tourisme intérieur.



Les frontières demeurent cependant fermées "jusqu'à nouvel ordre", sauf pour les Marocains bloqués à travers le monde et les résidents étrangers au Maroc, autorisés à revenir dans le royaume à partir du 14 juillet.



Une demi-douzaine de villes restent soumises à des restrictions en raison de l'apparition épisodique de foyers épidémiques, principalement en milieu professionnel. Le port du masque est obligatoire partout, sous peine de sanctions.



Début juillet, la ville de Safi (sud) avait ainsi été placée en quarantaine et ses quelque 300.000 habitants soumis à un confinement total après l'apparition d'un foyer de contamination dans une usine de conserve de poissons.



Quelque 15.800 cas de contamination, dont 253 décès, ont été officiellement enregistrés dans ce pays de 35 millions d'habitants depuis le recensement du premier cas début mars. L'état d'urgence sanitaire reste en vigueur jusqu'au 10 août.



Près de 20% des contaminations enregistrées entre dimanche et lundi matin dans le royaume l'ont été dans la région de Tanger.



Porte du Maroc vers l'Europe, l'Atlantique et la Méditerranée, Tanger est le deuxième pôle économique du Maroc après Casablanca.