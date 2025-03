Corée du Sud : déploiement massif de pompiers et soldats contre des feux de forêts

Uisong, Corée du Sud | AFP | lundi 24/03/2025 - Plus de 2.600 pompiers et soldats ainsi que des dizaines d'hélicoptères vont êtres déployés dans le sud et le sud-est de la Corée du Sud pour combattre d'importants feux de forêt qui font rage depuis plusieurs jours, ont indiqué lundi les autorités.



Au moins quatre personnes, dont trois pompiers, sont morts depuis samedi dans le district de Sancheong (sud), où sévit un incendie qui s'est déclaré la veille.



Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence dans les régions touchées, invoquant "les dégâts considérables causés par des incendies simultanés dans tout le pays".



Dans le district d'Uiseong (sud-est), près de 7.000 hectares ont été dévastés par les flammes et quelque 600 personnes ont dû être évacuées en raison d'un autre feu de forêt, a relaté lundi lors d'un point presse Lim Sang-seop, chef du Service des forêts sud-coréen.



"Un total de 57 hélicoptères" et plus de 2.600 pompiers et soldats vont être déployés, a-t-il ajouté.



Les incendies de Sancheong et d'Uiseong n'étaient que partiellement contenus lundi après-midi.



L'agence des forêts du pays a émis des messages d'alerte maximale notamment dans les provinces du Gyeongsang du Sud et du Nord, ainsi que dans les villes de Busan (sud-est) et Daejeon (centre-ouest).



Le Premier ministre Han Duck-soo, s'est rendu au siège central des contre-mesures de sécurité et de lutte contre les catastrophes, exhortant les autorités à travailler ensemble "jusqu'à ce que les incendies de forêt soient complètement éteints ".



"C'est vraiment bouleversant", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il rencontrerait les personnes touchées par les incendies plus tard dans la journée de lundi.



Le chef du principal parti d'opposition, le Parti démocrate, Lee Jae-myung, a exhorté les autorités à "mobiliser tous les moyens à leur disposition pour éteindre rapidement et en toute sécurité les incendies " et à prendre d'autres mesures pour prévenir d'autres feux de forêt.



L'augmentation des températures, la multiplication des canicules et la baisse des niveaux de précipitations, associées au réchauffement climatique, constituent des facteurs propices au développement des feux de forêts.

