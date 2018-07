Coprah : la famille Itae décroche les deux premiers prix à Bora Bora

PAPEETE, le 18 juillet 2018. Un concours de coprah s'est tenu ce mercredi place Tuvavau à Bora Bora. La famille Itae a décroché les premier et deuxième prix !



Matahi et Steven Itae, deux frères, ont décroché le premier prix. Le deuxième prix a été remporté par Bruno, le Papa, et le troisième fils, Tom.



C'est le père Bruno qui a initié ses trois garçons aux valeurs du coprah.