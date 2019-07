Copa América: un baiser promis au héros péruvien en cas de victoire sur le Chili

Lima, Pérou | AFP | mardi 02/07/2019 - Les joueurs péruviens ont une motivation supplémentaire pour donner le meilleur d'eux-mêmes lors de la demi-finale de Copa América contre le Chili: une actrice a promis un baiser à celui qui marquerait le but de la victoire.



"Je pense sérieusement à donner un baiser à celui qui nous fera gagner contre le Chili mercredi, avec sa permission bien sûr", a tweeté l'actrice Stephanie Cayo, un message qui a suscité des milliers de réactions d'internautes.

"Pourquoi je ne suis pas footballeur?", a par exemple répondu un utilisateur de Twitter.

"Vous croyez que ça peut motiver un joueur?", a critiqué un autre.

Actrice et chanteuse de 31 ans, Stephanie Cayo est connue pour son rôle dans la série "Club de Cuervos", produite par Netflix.

Sur Instagram, elle a affirmé que son intention était "d'apporter un petit grain de sable" pour contribuer à une éventuelle qualification en finale du Pérou, loin d'être favori face aux doubles tenants du titre chiliens.

Mais elle ne précise pas qui recevra un baiser si plusieurs joueurs marquent des buts lors de la demi-finale de mercredi, à Porto Alegre.

Le "Classique du Pacifique" entre Pérou et Chili est une des plus grosses rivalités du football sud-américain. Elle dépasse largement le simple cadre du football, en raison de tensions diplomatiques entre les deux pays voisins qui remontent au 19e siècle.