Conventions signées pour les épreuves de surf aux JO-2024

Tahiti, le 16 août 2022 - Le Comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 a signé mardi les trois conventions qui le lient à la Polynésie pour la tenue des épreuves de surf à Teahupo’o. Elles concernent respectivement les infrastructures, les mesures de sécurité et le passage de la flamme. La délégation s’apprête à quitter le territoire mercredi soir, après six jours passés en Polynésie.



Les conventions pour l’organisation des épreuves olympiques de surf, sur la vague de Teahupo’o à Tahiti, ont été signées mardi à Papara entre la Polynésie et le Comité d’organisation des JO de Paris 2024, a constaté un correspondant de l’AFP.



Trois conventions ont été signées à midi par Tony Estanguet, président de Paris-2024, des représentants de l’État et le président Édouard Fritch. "Nous allons en faire un évènement à la hauteur de vos attentes", a lancé Édouard Fritch lors d'un discours juste avant de signer les documents.



La première convention signée avec la Polynésie concerne la mise en place d’infrastructures sur le site de Teahupo’o. La seconde, signée avec le représentant de l’État à Tahiti, Éric Requet, est centrée sur les mesures de sécurité à adopter lors de l’évènement. La dernière concerne le passage de la flamme olympique en Polynésie française.



La signature de ces conventions entérine définitivement le choix de Teahupo’o comme site des épreuves olympiques de surf en 2024, malgré les inquiétudes d’une partie de la population locale qui craint de voir les lieux dénaturés par les aménagements nécessaires sur place pour accueillir la compétition.



"Depuis vendredi, on a rencontré tous les acteurs sur le site. Il y a de la satisfaction de leur part", a assuré Tony Estanguet lors d'une conférence de presse à l’issue des signatures. "C’est un dossier qui avance bien. C’est positif pour nous et enthousiasmant pour la population. Des aménagements sont nécessaires mais la plupart seront temporaires pour ne pas dénaturer les sites", a-t-il promis.



"Nous sommes une petite île perdue dans le Pacifique qui va accueillir les Jeux olympiques. C’est extraordinaire (...). Il a fallu convaincre la population mais ça y est, on va le faire. Tous les regards seront tournés vers nous", s’est félicité Édouard Fritch lors de la même conférence de presse. Symboliquement, les conventions ont été signées au siège de la Fédération tahitienne de surf à Papara, dans le sud-ouest de Tahiti, où sera installée face à l'océan une fan zone lors des épreuves olympiques.



La délégation du Comité d'organisation des JO de Paris 2024 a séjourné pendant six jours en Polynésie pour faire le tour des futures installations (hébergement des athlètes, fan zones, etc.). Elle doit reprendre l’avion pour Paris dans la nuit de mercredi à jeudi, après avoir assisté à une journée de compétition de la Outerknown Tahiti Pro (11-21 août), avant-dernière étape du circuit professionnel de surf avant les finales en Californie en septembre.



Avec AFP