Contrôles renforcés après la déclaration de cas de grippe aviaire à Hawaii

Tahiti le 21 novembre 2024. Hawaii vient d’être touchée par le virus de la grippe aviaire. Aussi, les contrôles d’introduction et d’importation de produits et sous-produits d’oiseaux de cet État sont renforcés, annonce un communiqué de la présidence ce jeudi.



Les produits et sous-produits d’oiseaux de cet État : viande, œufs, plumes et autres produits et sous-produits de poule, coq, canard, oie et autres oiseaux sauvages et de basse-cour dans l’attente de plus amples informations ne peuvent être rapportés par les passagers et seront refoulés à l'arrivée en cas de découverte.



Concernant les importations effectuées par des professionnels, seuls les produits et sous-produits accompagnés par un certificat officiel délivré par les autorités américaines compétentes et répondant donc aux conditions réglementaires resteront autorisés.



La grippe aviaire est une maladie largement répandue à travers le monde avec des foyers réguliers, notamment en France métropolitaine et aux États-Unis. Le strict respect des règles de biosécurité par les passagers arrivant en Polynésie française est essentiel pour protéger le territoire de cette maladie qui anéantirait la filière volailles et qui peut également, dans de rares cas, se transmettre à l’homme.