Contrôle de sécurité routière: un bilan consternant

PAPEETE, le 12 mai 2018- Face à la recrudescence des accidents constatée depuis le début de l’année, des opérations de contrôles routiers d'envergure ciblant les principales conduites à risque : alcool et stupéfiant au volant, vitesse excessive, conduite sans permis, non-port des équipements de sécurité et usage du téléphone portable​, ont​ été menées ce vendredi 11 mai 2018 à Punaauia, Faa’a, Paea, Papeete et Pirae par la gendarmerie nationale et la direction de la sécurité publique, en présence du Procureur de la République et d’autres magistrats.



Bilan des opérations :

18 infractions ont été relevées à Paea pour :

1 conduite avec alcool - Délit - 0.54 Mg/l

2 défauts de permis de conduire

7 infractions relatives aux équipements de sécurité

2 infractions à la vitesse

1 usage du téléphone au volant

1 détention de stupéfiant

4 infractions diverses



6 infractions ont été relevées à Punaauia et Faa’a pour :

3 conduites avec alcool - Délit - 1.10 Mg/l

1 délit de fuite d’un deux roues

2 scooters trafiqués



38 infractions ont été relevées à Pirae et Papeete dont :

4 défauts de permis de conduire

2 usages de téléphone au volant

1 conduite avec alcool - Délit – 0.93 Mg/l



Trois scooters ont été immobilisés ainsi qu’une voiture par la pose d’un sabot, sur instruction du magistrat présent sur les lieux, en vue d’une confiscation éventuelle.



Tous les moyens continueront à être mis en œuvre afin d’assurer une route plus sûre en faveur de nos concitoyens et ce but sera poursuivi sans relâche.