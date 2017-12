Contrats-cabinet : Gaston Tong Sang jugé pour "détournement de fonds" en appel

récompense

PAPEETE, 14 décembre 2017 - L’ancien président du Pays, Gaston Tong Sang , et deux de ses ex-ministres, Clarenntz Vernaudon et Fernand Roomataaroa, comparaissaient jeudi devant la cour d’appel. En janvier dernier, les trois hommes avaient été condamnés pour "détournement de fonds publics" dans l'affaire des contrats-cabinet ministériels de complaisance en 2008. Le délibéré sera rendu le 8 mars.En première instance, Gaston Tong Sang avait été condamné à 1 an de prison avec sursis et deux millions de francs d'amende. Fernand Roomataaroa avait écopé d’une peine de 8 mois de prison avec sursis et 1 million de francs d'amende. Clarenntz Vernaudon s’était, quant à lui, vu infliger une peine de 6 mois de prison avec sursis et 500 000 francs d'amende. Les trois hommes avaient fait appel de ces décisions. Lors de l’audience, ce jeudi, ils ont nié ce que le président de la cour d’appel a qualifié d’emploi "" en avançant l’instabilité du contexte politique de l’époque. L’avocat général a requis des peines similaires à celles de première instance, estimant qu’elles étaient "".A l’issue de l’audience, l’ancien président du Pays, a exprimé sa sérénité : "".Interrogé sur une éventuelle condamnation à l’approche des élections territoriales d'avril prochain, Gaston Tong Sang a tempéré : "".