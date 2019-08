Contrat de projet : Les communes pourront investir davantage

En effet, lors de la signature du contrat de projet le 9 mars 2015, les financements extérieurs ou les ressources propres apportés par les communes étaient limités par des taux très stricts. Les communes de 5000 habitants ne pouvaient apporter plus de 15% maximum d'investissements ou de ressources propres, ce taux baissait à 10% pour les communes de 1000 à 5000 habitants et à seulement 5% pour celles de moins de 1000 habitants.



Trois domaines sont éligibles au financement de ce contrat de projets: l'alimentation en eau potable, la gestion des déchets et l'assainissement des eaux usées. Depuis la mise en œuvre de ce dispositif en 2015, les opérations programmées par le comité de pilotage représentent un investissement total de plus de 6,7 milliards Fcfp et des soutiens de l’État et de la Polynésie française de près de 3 milliards Fcfp chacun.

Validées par le comité de pilotage du 29 janvier 2019 et par l’Assemblée de la Polynésie française en séance plénière du 8 juillet dernier, ce nouvel avenant sera applicable dès l’appel à projets à lancer prochainement en vue de la programmation de 2020.