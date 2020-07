Contacts Amérindiens-Polynésiens : Alexander Ioannidis décrypte son étude

Le métissage, "c'est la vie" !





Tahiti Infos : Qu'est-ce qui vous a amené à cette recherche?

Alexander Ioannidis : " Je suis un scientifique en informatique et mes recherches se concentrent sur la génétique humaine liée à la santé, qui, je pense, est un domaine incroyablement important. Mes recherches principales se concentrent sur l'extension des études génétiques à diverses communautés, afin que toutes les populations puissent bénéficier des progrès de la médecine génétique. Par exemple, à propos du cancer du sein, certaines mutations sont associées à un risque élevé de développer la maladie. Si nous nous focalisons sur les mutations des Européens sans tenir compte de celles des Polynésiens ou Amérindiens, alors nous ne pourrons donner de conseils adaptés à ces populations. La correction de ce biais dans la recherche nous a conduit à étudier la génétique des populations amérindiennes et hispaniques, et maintenant polynésiennes. Dans le cadre de cette recherche, nous avons développé de nouvelles méthodes très sensibles qui nous permettent également de répondre à des questions génétiques historiques. "



Tahiti Infos : Avez-vous été surpris par les résultats?

Alexander Ioannidis : "Oui ! Je m'attendais à trouver une ascendance amérindienne à Rapa Nui, mais je ne m'attendais pas à trouver une ascendance amérindienne aux Marquises et aux Tuamotu. Lorsque les Polynésiens ont entrepris leurs plus longs voyages de découverte, ils sont allés jusqu’en Amérique du Sud. Ils sont revenus aux Marquises, aux Tuamotu avec de la patate douce et une ascendance génétique amérindienne. Il est également possible que des Amérindiens naviguant le long des côtes de la Colombie aient dérivé vers les Marquises ou les Tuamotu en suivant les courants équatoriaux ."



Tahiti Infos : Comment s’est faite la collecte des échantillons d’analyse ?

Alexander Ioannidis : " Je n'ai pas participé à l'échantillonnage des Marquises, malheureusement, car il a été effectué par nos collaborateurs de l'Université d'Oxford. Je peux dire que l'échantillonnage de Stanford (sur Rapa Nui et en Amérique du Sud) a été effectué en recevant d'abord une autorisation éthique et gouvernementale, puis en contactant les dirigeants de la communauté, puis en donnant une conférence ouverte sur l'objectif de notre recherche, puis en permettant aux volontaires de rejoindre l'étude. Enfin, nous avons rendu personnellement les résultats de l'ascendance individuelle à tous les participants intéressés lors d'un voyage de retour avant de publier l'une des conclusions de notre recherche. "



Tahiti Infos : Quelles questions les résultats posent-ils maintenant?

Alexander Ioannidis : " La question suivante est de savoir quelles autres îles montrent des signes d'ascendance amérindienne. J’aimerais travailler en partenariat avec des groupes locaux et des chercheurs à l'avenir pour explorer les nombreuses îles qui ne sont pas contenues dans notre étude. Les explorateurs polynésiens étaient les navigateurs les plus incroyables du monde. Leurs histoires anciennes n’étaient pas écrites sur papier, elles étaient écrites dans leur ADN ! En tant que généticien informatique, je suis ravi de pouvoir jouer un rôle en aidant à raconter ces incroyables histoires génétiques. "



Tahiti Infos : Certains chercheurs remettent en cause votre méthodologie, le faible nombre d’échantillons notamment et l’absence d’investigation généalogique, que répondez-vous ?

Alexander Ioannidis : " Le nombre d'ancêtres qu'une personne a croît de façon exponentielle. J'ai 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents ... si nous remontons à 27 générations, j'ai 134 millions d'ancêtres. Ce nombre est beaucoup plus élevé que la population de n'importe quelle île polynésienne, alors ce que cela nous dit, c'est que tout le monde sur l'île partage la majorité de ses ancêtres une fois que vous remontez à 27 générations. Les branches de l'arbre généalogique doivent se chevaucher. Je parle de 27 générations car c’est l’époque que nous avons étudiée, celle du contact avec les Amérindiens. Nous nous attendons donc à voir l'ascendance amérindienne chez tous les individus de l'île, et aux Marquises, nous le faisons.



Par ailleurs, l'ADN des gens modernes est bien meilleur pour les études qui nous concernent que l'ADN des os, car nous pouvons collecter des échantillons de nombreux participants (plutôt que seulement quelques anciens échantillons), et nous pouvons obtenir toutes les données d'ADN, tandis que l'ADN osseux ancien est endommagé.



Certes, les gens se déplacent entre les îles, mais la population de la plupart des îles n'a pas été remplacée, de sorte que la plupart des ancêtres de la plupart des gens (bien sûr pas tous) aux Marquises viennent des Marquises, et c'est tout ce dont nous avons besoin. "





Tahiti Infos : Concernant le sens de navigation, la thèse de la migration par l’Est a été infirmée par des travaux archéologiques. Qu’en dites-vous ?

Alexander Ioannidis : " Il est vrai que de nombreuses études ont infirmé un voyage des Amérindiens vers les Marquises. Nous ne disons pas le contraire ! Nous montrons que les Amérindiens et les Polynésiens se sont métissés. Nous ne pouvons pas dire qui a entrepris le voyage. Je crois personnellement qu'il est fort probable que les Polynésiens, qui entreprenaient des voyages incroyables vers des îles lointaines à cette époque, ont découvert la côte de l'Amérique du Sud (autour de la Colombie) en utilisant leur navigation au près, à partir des Tuamotu ou des Marquises. Ces Polynésiens ont ensuite ramené avec eux la patate douce, le nom utilisé pour la patate douce (kumara), qui est liée à celle utilisée par les Amérindiens du nord de l'Amérique du Sud, et un peu d'ADN amérindien ... parce que les gens se mélangent. C'est ça la vie ! "