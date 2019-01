Construction : un chiffre d’affaires qui continue d'augmenter

"A l’issue du premier semestre 2018, le secteur Commerce génère 187,4 milliards de Fcfp de chiffre d’affaires, un montant en hausse de 2,9 % par rapport au premier semestre 2017. La progression la plus forte a lieu dans le commerce automobile, où le chiffre d’affaires à l’issue du deuxième trimestre augmente de 10,9 % comparé à la même période de l’année précédente.



Au deuxième trimestre 2018, le secteur Commerce déclare 9 620 salariés en moyenne trimestrielle, soit 2,6 % de salariés en plus par rapport à la même période de l’année précédente. Comme au trimestre précédent, les plus fortes augmentations concernent le Commerce automobile (+ 9,5 %) et le Commerce de matériaux de construction (+ 4,0 %)".