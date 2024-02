Conseil d'Etat et CNews: pour Darmanin, les Français n'ont pas "besoin de tuteurs de morale"

Paris, France | AFP | mercredi 21/02/2024 - Les Français n'ont pas "besoin de tuteurs de morale", a déclaré mercredi à Paris Match le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en réaction à une récente décision du Conseil d'État qui a réclamé un contrôle renforcé de la chaîne CNews.



"Les Français sont de grandes personnes, qui font leur choix eux-mêmes sans avoir besoin de tuteurs de morale", dit le ministre, dans une interview à Paris Match mise en ligne mercredi.



Le Conseil d'Etat a demandé le 13 février à l'Arcom, le régulateur des médias, de renforcer son contrôle de la chaîne d'information Cnews, dans le giron - comme Paris Match - du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.



"Je ne commente pas les décisions de justice", ajoute le ministre, mais "de mon point de vue de citoyen, je pense qu'il n'est jamais bon que l'État ou qu'une puissance publique, quelle qu'elle soit, dise ce qu'il faut entendre à la télévision, à la radio ou lire dans un journal", poursuit M. Darmanin.



"Si l'on n'est pas content de ce qui se passe à la télé, on change de chaîne", dit-il encore.



Le ministre de l'Intérieur, qui laisse planer le doute depuis plusieurs mois sur son éventuelle candidature à la prochaine élection présidentielle, fait cette semaine la Une de l'hebdomadaire Paris Match, où il pose avec sa femme et ses deux jeunes enfants.

le Jeudi 22 Février 2024 à 07:14 | Lu 108 fois