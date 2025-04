Congrès du PS: Faure engrange de nouveaux soutiens, issus de la contribution de Philippe Brun

Paris, France | AFP | mardi 22/04/2025 - La trésorière du PS Fatima Yadani, qui avait signé une contribution avec le député Philippe Brun dans le cadre du congrès du PS, a annoncé mardi à l'AFP qu'elle rejoignait, avec "la quasi-majorité" des membres de son collectif, le premier secrétaire sortant du PS Olivier Faure.



Dans la dernière ligne droite avant le dépôt samedi des textes d'orientation de tous ceux qui voudront se présenter pour prendre la tête du PS, Fatima Yadani, qui avait pris ses distances avec Olivier Faure en critiquant notamment le mode de fonctionnement du parti, a finalement décidé de le rejoindre, après avoir obtenu qu'il intègre dans son texte d'orientation l'ensemble des propositions qu'elle défend.



Mme Yadani, qui avait signé dans un premier temps une contribution baptisée "Pour un nouveau socialisme" avec le député Philippe Brun, lui aussi critique de la gestion du parti, n'avait pas apprécié de voir ce dernier entamer sans son aval des discussions avec les autres opposants d'Olivier Faure.



"J’ai fait le choix, avec la quasi-majorité de notre collectif, de converger avec Olivier Faure pour construire ensemble l’orientation politique de notre parti. Ce n’est pas un simple ralliement, c’est une volonté affirmée tant pour le projet que pour la stratégie du PS", écrit-elle dans un communiqué.



Le député Philippe Brun a démenti auprès de l'AFP qu'elle parte "avec une large partie de notre contribution. Elle part seulement avec les gens qu'elle avait emmenés".



Mme Yadani précise avoir été notamment entendue "sur l’urgence de faire du féminisme une priorité politique réelle dans le parti et le pays, sur la nécessité de relier notre réflexion doctrinale aux expériences concrètes des élus de terrain, sur l’importance de créer une école de formation ouverte et ambitieuse, et de lancer une commission dédiée à l’émergence de nouveaux talents".



"Moi je critique le mode de fonctionnement du parti. Si je reviens, on va faire le ménage", a-t-elle prévenu auprès de l'AFP.



Mme Yadani précise qu'à ce stade, le député Philippe Brun est toujours en négociations avec les deux autres courants opposés à Olivier Faure - ceux du maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol et de la maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy -, et que le député Jérôme Guedj et la sénatrice Laurence Rossignol, qui faisaient également partie de sa contribution, devraient rester avec les opposants.



M. Brun précise qu'il n'a à ce stade scellé d'accord avec personne.



Avec ce ralliement, et celui, assez prévisible, de l'aile gauche du parti, Olivier Faure s'approche de la majorité des parrainages des membres du Conseil national du parti (sorte de parlement du parti).