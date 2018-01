Confrontation entre Kikilove et le chef de quart d'ADT

Papeete, le 19 janvier 2018 - Une confrontation a eu lieu ce vendredi entre le présumé chef de réseau Kikilove, l'un de ses bras droits et le chef de quart d'ADT arrêté le 15 décembre dernier. Changeant ses premières versions, le guide aurait tenté de disculper l'employé de l'aéroport de Tahiti Faa'a.



Le 15 décembre dernier, les gendarmes de la section de recherches de Papeete procédaient à l'interpellation d'un chef de quart d'ADT soupçonné d'avoir pris part au trafic d'ice qui avait permis, en octobre dernier, la saisie historique de 21 kilos de méthamphétamines. Ce vendredi, le juge d'instruction a organisé une confrontation entre Kikilove, l'instigateur présumé du réseau, l'un de ses bras droits et l'employée de l'aéroport. Selon une source proche du dossier, après avoir déclaré dans un premier temps qu'il avait vendu de l'ice au chef de quart (environ 140 grammes), le guide touristique est finalement revenu sur ses propos, indiquant que l'homme n'était qu'un "consommateur." et qu'il ne voulait pas "détruire" sa vie.



L'homme avait été placé sous contrôle judiciaire après 96 heures de garde à vue.