Conflit sur la succession de Claude Berri: sept personnes mises en examen dont Darius Langmann et Nathalie Rheims

Paris, France | AFP | vendredi 14/03/2025 - Sept personnes ont été mises en examen ces dernières semaines après des accusations de fraude dans la succession houleuse du richissime producteur Claude Berri, mort en 2009, dont son fils Darius Langmann ou la romancière Nathalie Rheims, sa dernière compagne, a appris l'AFP vendredi de sources proches du dossier.



Après des années de dénonciations de l'autre fils du cinéaste, le producteur Thomas Langmann ("The Artist"), qui s'estimait lésé, ces sept personnes sont mises en examen dans une information judiciaire ouverte notamment pour vol en bande organisée, abus de confiance, faux et usage de faux ou encore blanchiment de fraude fiscale, a confirmé le parquet de Paris à l'AFP.



Selon des éléments de l'enquête dont l'AFP a eu connaissance, Claude Berri, prolifique réalisateur et producteur français, a laissé à sa mort en janvier 2009 un impressionnant héritage, évalué à 82 millions d'euros, avec notamment 800 oeuvres d'art pour environ 65 millions d'euros.



Les deux demi-frères Thomas, producteur à succès du film oscarisé "The Artist", et Darius (un troisième fils de Claude Berri, Julien Rassam, est mort en 2002) ont discuté pendant plusieurs années pour partager à parts égales l'héritage.



Mais en juillet 2015, Thomas Langmann attaque en justice son petit frère, s'estimant lésé notamment parce que de "nombreuses oeuvres d'art" auraient été dissimulées ou au nom "d'erreurs manifestes d'évaluation" dans le partage de 2011.



Depuis, l'affaire fait l'objet d'une lourde procédure civile encore en cours, tandis que sur le plan pénal, une information judiciaire est ouverte en 2019.



Outre Darius Langmann et Nathalie Rheims, sont mises en cause la costumière Sylvie Gautrelet, deuxième femme de Claude Berri et mère de Darius, une tante des enfants, l'expert en art et ancien patron de Sotheby's France, Marc Blondeau, ou encore l'ancienne assistante du producteur et un ex-chauffeur.



Plusieurs sources en défense qui ont accepté de répondre anonymement à l'AFP assurent toutefois que les mises en examen ne sont pas à la hauteur de la spoliation organisée à son détriment alléguée par Thomas Langmann.



Selon l'une de ces sources, seuls deux protagonistes, dont Darius Langmann, sont mis en examen pour vol en bande organisée, et un troisième pour complicité de cette infraction.



Sollicités, la plupart des avocats du dossier, dont celui de Thomas Langmann, n'ont pas souhaité commenter, hormis Christophe Ingrain, qui a indiqué à l'AFP: "Je vous confirme que ma cliente Nathalie Rheims n'a été mise en examen que pour un sujet fiscal et n'a pas été mise en examen pour les faits dénoncés par Thomas Langmann".

le Vendredi 14 Mars 2025 à 05:16 | Lu 129 fois