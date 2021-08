Confinement le dimanche à Tahiti et Moorea

Tahiti, le 11 août 2021 - Le Haut-Commissaire Dominique Sorain et le Président de la Polynésie française ont tenu une conférence commune pour faire le point sur la situation sanitaire et annoncer de nouvelles mesures de restrictions. Le premier s'est exprimé en français, le second en tahitien. Les iles de Tahiti et Moorea seront notamment confinées le weekend, et le couvre-feu appliqué sur l'ensemble du fenua de 21 heures à 4 heures du matin.



"L'heure est grave. Jamais nous n'avons connu sur le territoire cette situation". Le Haut-Commissaire de la République pour la Polynésie française s'est exprimée sur la situation sanitaire au fenua par un discours alarmant, précisant une accélération inquiétante et très rapide du nombre de cas : plus de 2500 nouveaux cas entre le 6 et le 11 août. "On parle d’installer des lits dans la nef de l’hôpital, ici à Tahiti. Cela montre l’ampleur du problème et de la crise que nous traversons", ajoute le haut-fonctionnaire.



Le 6 juillet, la Polynésie comptait 0 hospitalisation pour Covid, 0 réanimation et un taux d'incidence inférieur à 10. Le 30 juillet, à l'annonce de nouvelles restrictions sanitaires, le fenua recensait 39 hospitalisations dont 8 en réanimation et un taux d'incidence de 216. Ce matin, le 11 août, il y avait 198 hospitalisations dont 28 en réanimation et un taux d'incidence supérieur à 1500.



Toujours ce matin, le nombre de cas actifs était à 4269, selon les chiffres de la plateforme Covid. Evoquant deux "clusters d'ampleur" à Raiatea et Huahine, le Haut-Commissaire précise qu'un grand nombre d'atolls aux Tuamotu sont touchés, qu'il y a des premiers cas aux Gambier et qu'à Rapa, aux Australes, une évacuation sanitaire massive a dû être menée car plus de 60 personnes sur les 80 passagers du Tuhaa Pae ont été testées positives.



Les tavana de Tahiti et Moorea ont activé leurs "plans de sauvegarde communaux" et ont été réunis cet après-midi par le Haut-Commissaire, qui annonce ce soir un durcissement avec plusieurs points successifs.