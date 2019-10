Conférence : une plongée en réalité virtuelle pour alléger le stress

"Medical Virtual Reality"

"relancer une dynamique d'intérêt concernant les recherches associées aux problématiques de pénétration de l'homme dans l’eau, en particulier, l’étude des conséquences physiologiques de l’immersion et de la semi-immersion sur l’organisme."

PAPEETE, le 21 octobre 2019 -Plonger parmi les dauphins en réalité virtuelle, depuis la sécurité d'une piscine ou d'un lit, voilà une expérience qui peut être extraordinaire. Surtout pour des enfants malades coincés entre les quatre murs d'un hôpital, ou des personnes victimes d'un handicap. C'est justement l'expérience que propose l'association Dolphin Swim Club, une association Hollandaise qui a développé un système de réduction du stress par immersion réelle ou virtuelle à travers un masque de réalité virtuelle.Le créateur de ce projet est à Tahiti pour une semaine et va présenter cette innovation au public ce mercredi 23 octobre à 16h30, lors d'une conférence publique à la CCISM. Il sera accompagné par le professeur Skip Rizzo, éminent spécialiste des applicatifs de la réalité virtuelle et directeur de la branchedu projet.Dolphin Swim Club est le lauréat de la 2ème édition du HUS Prize Design organisée par l'association locale Human Underwater Society, et a ainsi gagné des billets d'avion vers Papeete avec Air Tahiti Nui. Le propos de l'association H.U.S est de