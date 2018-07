Conférence publique : "5 ways businesses could stop me... but don't"

PAPEETE, le 9 juillet 2018 - Ce jeudi soir, une nouvelle conférence publique et gratuite sur la cybersécurité sera organisée à la CCISM. L'invité est un "ethical hacker" américain, Jason Lang, qui animera la conférence en anglais. Le titre, un peu provoquant, se traduit par "Cinq façons de m'arrêter... Que les entreprises n'utilisent pas".



Quand : Le jeudi 12 juillet de 17h30 à 19H30

Où : Amphithéâtre de la CCISM



La conférence

L'Océanienne de Services Bancaires (OSB) en partenariat avec le Clusir Tahiti et la CCISM, vous convient à assister à une conférence publique en anglais animée par l'expert Jason Lang, consultant sécurité senior pour la société américaine TrustedSec.



M. Lang présentera sous la perspective d'un attaquant, les mesures pratiques et efficaces que les entreprises peuvent mettre en place pour arrêter un intrus déterminé.



La conférence s'adresse à un public mixte : accessible au grand public et qui ravira les informaticiens par des démonstrations d'attaques et de leurs conséquences.



Le conférencier

Avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine, Jason Lang (@ curi0usJack) a travaillé à la fois dans des rôles offensifs et défensifs. Spécialiste Active Directory et développement (.NET, C#, Python PowerShell), il contribue à la communauté des Infosecs à travers des conférences et formations (Derbycon, etc.).



Sa passion se manifeste en accompagnant les clients dans l’évolution de leurs systèmes (et la formation de leurs employés) pour optimiser la sécurité de leurs systèmes d'information.