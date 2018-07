Conférence : les aéroports sont-ils protégés des attaques informatiques ?

"Lorsque l'on parle de sécurité aéroportuaire, on pense immédiatement à une attaque physique, liée au terrorisme ou non. Pourtant, un autre risque menace les aéroports : les cyber-attaques. Plus que jamais, la digitalisation des aéroports est un facteur clé de l'accélération de leur développement : plus de passagers, plus de vols, plus de fret. Mais quelle place à-t-on fait à la cyber-sécurité ? Après avoir été impliqué dans plusieurs campagnes de tests d'intrusions pour le compte d'aéroports internationaux, le conférencier viendra partager avec vous son expérience et vous dévoiler l'envers du décor d'un aéroport que nous connaissons tous en tant que passagers."

"Benjamin Lafois est un consultant sécurité IBM X-Force Red basé en France. C’est un expert en test d’intrusion avec des compétences avancées des infrastructures d’entreprise, une connaissance approfondie des environnements typiques des grandes organisations. Il dispose d’une expérience importante des bonnes pratiques et procédures de sécurité grâce à ses diverses expériences auprès d’IBM Strategic Outsourcing ou IBM Security Services. Il a délivré des projets liés à la sécurité pour des acteurs majeurs du secteur des télécommunications, industriels, aviation et e-commerce dans le monde entier. Il est aussi passionné par les nouvelles problématiques liées à l'internet des objets (IoT) ainsi que les systèmes industriels."

PAPEETE, le lundi 2 juillet 2018 -L'association CLUSIR Tahiti (Club de la sécurité de l'information région Tahiti), qui rassemble des experts en sécurité informatique des grandes entreprises et administrations de la Polynésie, s'intéresse de près à la fiabilité et à la robustesse de nos réseaux, un thème d'actualité en ce moment. Parmi nos infrastructures les plus essentielles, l'aéroport international serait une cible de choix pour une cyber-attaque... Une attaque informatique réussie contre l'aéroport aurait le potentiel de paralyser le Pays et geler le potentiel économique de sa plus importante ressource, le tourisme. C'est pourquoi le CLUSIR et la CCISM se sont associés pour inviter un spécialiste de la sécurité informatique de ces grands aéroports : Benjamin Lafois. Il est consultant dans une filiale d'IBM en métropole nommée IBM X-Force Red.Le jeudi 5 juillet de 17h à 19hLe grand amphi de la CCISMEntrée libre ! Inscrivez-vous sur le site du Clusir pour avoir une place réservée.Voici la présentation de la conférence :La biographie du conférencier :