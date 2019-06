Conférence : L'humour au travail c'est sérieux !

"Conversations Curieuses : Agir pour le développement humain"

PAPEETE, le 4 juin 2019 -La nouvelle entreprise Pacific Ventury organise toute une série de conférences publiques intituléesdans les trois mois qui viennent. La première a lieu ce jeudi 6 juin. La description de la conférence :L’environnement professionnel est présenté bien souvent comme un lieu où les comportements se doivent d’être retenus, protocolaires et formalisés.Ceci en est venu au point où les émotions ont été complètement exclues ou à tout le moins peu encouragées au travail.Pourtant, des décennies de recherche en psychologie ont démontré l’impact des émotions positives et l'importance de la reconnaissance des émotions négatives sur la structuration de nos liens sociaux, nos capacités d’apprentissage et notre motivation.Il est donc important de faire ré-entrer les émotions dans le monde du travail et, parmi elle, la joie, le jeu et leur matérialisation la plus connue : le rire.Organisée comme un afterwork au Cocoon Lodge, l'entrée coûte 2000 francs avec une boisson. Vous pouvez vous inscrire sur ce lien. - “l’Humour au travail: c’est sérieux!” Le 6 juin 2019- “Grandir grâce à nos échecs” Le 20 juin 2019- “Créer le Futur aujourd’hui” Le 18 juillet 2019- “L’importance de l’éthique au travail” Le 8 août 2019- “Le leadership empathique” le 20 août 2019.