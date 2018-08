Conférence : L’hominisation entre éthologie et anthropologie

PAPEETE, le 17 août 2018 - Frédéric Joulian est anthropologue, maître de conférences à l’École des hautes études en sciences sociales. Ses recherches portent sur les processus d’évolution et sur les significations des phénomènes techniques et culturels dans le temps long et sur les interactions hommes-animaux en Afrique et en Europe.



Il donnera une conférence mercredi prochain sur le thème : L’hominisation entre éthologie et anthropologie. " Depuis maintenant plus d’une quarantaine d’années la question de l’existence de cultures animales traverse les débats. Ces débats se fondent, pour grande part, sur les capacités des primates mais également d’autres espèces animales comme les cétacés, à diffuser de façon intelligente tout un ensemble de connaissances et de savoir-faire. " Dans ce contexte, l’anthropologue dessinera " les contours d’une approche intégrative de l’intelligence des Hominoïdes ".