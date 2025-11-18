

Conditions de travail du service territorial de la police aux frontières (STPAF), le haut-commissariat répond

Tahiti, le 25 novembre 2025 - Le haut-commissariat a adressé à Tahiti Infos une réponse détaillée au reportage publié ce lundi sur les conditions de travail du service territorial de la police aux frontières (STPAF). Une réponse que nous publions in extenso





À la suite de la parution de l’article du journal Tahiti Infos du 24 novembre 2025 relayant les préoccupations du syndicat Un1té concernant le réseau d’eau de l’aéroport de Tahiti-Faa’a, le haut-commissariat et la Direction territoriale de la police nationale (DTPN) souhaitent corriger certaines informations erronées.



M. le haut-commissaire de la République a visité les locaux du STPAF quelques jours seulement après sa prise de fonctions. Il s’est rendu à l’aéroport dès le 9 septembre 2025 afin de rencontrer les personnels du service et de connaître leurs conditions de travail.



Début octobre, des difficultés liées au réseau d’évacuation des eaux usées ont été constatées dans les locaux du service territorial de la police aux frontières. Cette situation a été immédiatement prise en compte par le haut-commissariat et la DTPN.



Dès le signalement, la DTPN a sollicité l’intervention des techniciens d’ADT et des équipes de nettoyage de l’aéroport. Le haut-commissariat et la DTPN ont suivi quotidiennement l’évolution de la situation et se sont entretenus régulièrement avec les représentants d’ADT, les locaux concernés relevant du concessionnaire.



Mme la directrice de cabinet du haut-commissaire de la République, Chloé Demeulenaere, s’est rendue dans les locaux du STPAF le 16 octobre dernier afin de rencontrer les représentants d’ADT et de s’assurer d’une résolution rapide des difficultés constatées.



Plusieurs interventions successives ont permis de résoudre les dysfonctionnements identifiés.



Des contrôles réguliers de la qualité et de la potabilité de l’eau sont réalisés tous les mois et seront poursuivis afin de garantir la conformité de l’eau distribuée au STPAF via le réseau de l’aéroport, conformément aux normes en vigueur. En 2025, l’intégralité des rapports des prélèvements d’eau réalisés étaient conformes : aucun n’a fait état d’anomalie et tous ont conclu en la potabilité de l’eau de l’aéroport.



Suite au signalement du syndicat Un1té, et par mesure de précaution, le haut-commissaire a sollicité une analyse supplémentaire de l’eau. Réalisée par un laboratoire agréé et indépendant le 23 octobre 2025, cette analyse n’a révélé aucune anomalie et a confirmé la potabilité de l’eau. Elle a été communiquée en détail aux représentants syndicaux.



Dans l’attente des résultats de ces analyses, une fontaine avec bonbonnes d’eau avaient été mises à disposition des personnels du STPAF.



Les filtres des fontaines sont changés conformément aux préconisations techniques.



Les représentants des organisations syndicales de la police nationale ont été régulièrement tenus informés par courriel de l’évolution de la situation et des démarches entreprises. Le sujet a également été évoqué à l’occasion de deux réunions en présence du haut-commissaire, de la directrice de cabinet du haut-commissaire et du directeur territorial de la police nationale.



Le dossier fait l’objet d’un suivi par le médecin de prévention du haut-commissariat. À ce jour, aucun agent de la police nationale n’a signalé de problème de santé pouvant être lié au réseau d’eau de l’aéroport.



En parallèle, l’amélioration des conditions de travail du STPAF demeure une priorité pour le haut-commissaire. Le déménagement du service vers de nouveaux locaux plus vastes, est programmé pour le mois de septembre 2026. Le STPAF sera ainsi relogé dans les anciens locaux du service d’État de l’aviation civile. Ces locaux seront rénovés et adaptés aux besoins et missions des personnels du STPAF. Les travaux ont démarré ce mois-ci et devraient s’achever en juillet prochain.



Enfin, l'État étant locataire de ADT pour cette partie de l'aérogare affectée aux missions de service public de la police aux frontières, le haut-commissaire est particulièrement vigilant au respect par ADT des obligations contractuelles prévues au bail, notamment s’agissant de la sécurité et de la salubrité des locaux.

