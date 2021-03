Condamné pour avoir frappé son fils atteint d'un cancer

Tahiti, le 29 mars 2021 - Déjà mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour coups mortels, un homme sans emploi de 25 ans a été présenté lundi en comparution immédiate pour répondre cette fois de graves violences commises sur sa compagne et de coups portés à son enfant de deux ans atteint d'un cancer. Le prévenu, dont le procureur a indiqué qu'il semblait présenter un profil "psychopathique", a été condamné à trois ans de prison dont un an avec sursis probatoire.



Un certain effroi mêlé d'un fort sentiment d'incompréhension a gagné lundi le tribunal correctionnel lors de l'audience de comparution immédiate. La juridiction jugeait en effet un homme de 25 ans, originaire de Huahine, qui était poursuivi pour des violences commises sur sa compagne mais aussi sur son fils de deux ans issu d'une précédente relation et atteint d'un cancer.



Les violences commises sur sa compagne, rencontrée il y a à peine quatre mois, avaient eu lieu durant toute la soirée du 26 mars dernier. Le prévenu, qui comptait avoir des relations sexuelles avec elle ainsi qu'avec une autre jeune femme, avait emmené ces dernières dans différents endroits. A chaque fois et sans autre raison, selon lui, que le fait d'avoir bu, il avait rossé sa concubine en lui assénant des coups de pied et de poing. La victime avait fini par s'enfuir et demander de l'aide en sonnant à la porte d'une maison. Elle avait été hospitalisée et avait bénéficié de 10 jours d'incapacité totale de travail.