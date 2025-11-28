

Condamné, l’ex-prêtre de Taravao fait appel

TAHITI, le 2 décembre 2025 - L’ancien prêtre de Taravao, Noël Nohotemorea, a été condamné mardi à 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, ainsi qu’à une indemnisation de plus de 13 millions de francs.



Ce mardi, le tribunal de Papeete l’a reconnu coupable d’abus de confiance pour avoir détourné, entre 2016 et 2021, plus de 13 millions issus des quêtes, dons et activités paroissiales, dont une partie versée sur son compte personnel. Il lui était également reproché d’avoir embauché plusieurs proches avec l’argent de la paroisse et d’avoir obtenu d’une fidèle l’achat d’un pick-up à 3,3 millions.



Durant son procès, l’ancien ecclésiastique avait nié tout détournement, avançant des explications qualifiées de "farfelues" par le tribunal.



À l’issue du délibéré, son avocat, Maître Stanley Cross, a annoncé interjeter appel : "Pour nous, il n’y a pas d’abus de confiance, juridiquement c’est très clair". Il regrette également que le tribunal n’ait pas répondu à sa demande d’irrecevabilité de la partie civile du CAMICA.



Noël Nohotemorea, lui, n’a pas souhaité commenter la décision.

Rédigé par Darianna Myszka le Mardi 2 Décembre 2025 à 08:12 | Lu 1169 fois



