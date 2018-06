Condamné 23 ans après les faits pour une agression sexuelle commise sur son fils adoptif

A la barre du tribunal ce mardi, le prévenu est resté sur ses premières déclarations, reconnaissant un acte isolé : « ce n’était pas un acte prémédité, je ne sais toujours pas pourquoi j’en suis arrivé à déraper. » L’enquête menée après la révélation des faits et évoquée par le président du tribunal a dressé le portrait d’une famille particulière composée d’une femme, de ses deux enfants issus d’un premier mariage, du prévenu, des deux enfants conçus par le couple mais également de trois enfants placés par les services sociaux après avoir été victimes d’abus sexuels.



Entendu par les magistrats, la victime, qui semble avoir trouvé un certain équilibre après de longues années de psychothérapie et de travail sur elle-même s’est adressé à son père adoptif avec une authentique dignité : « je t’ai aimé comme un fils aime son papa. Un papa qui a trahi l’amour d’enfant que je lui portais. Aujourd’hui, je me sens soutenu par la justice, je voudrais que ma qualité de victime soit entendue et reconnue (...) Je ne veux pas qu’il aille en prison, je souhaite juste qu’il dise la vérité. »



Lors de sa plaidoirie, le conseil du prévenu a rappelé que son client n’était pas jugé pour des viols mais pour une agression sexuelle : « on remet en cause beaucoup de choses qui ont déjà été actées. »



Après en avoir délibéré, les magistrats ont condamné le prévenu à trois ans de prison avec sursis. Il aura donc fallu 23 ans pour que Sébastien H soit, comme il le souhaitait, reconnu en sa qualité de victime.