Condamnation de Benoît Kautai : le Pays se désiste de sa demande de dommages et intérêts

PAPEETE, le 12 décembre 2018 - En septembre dernier, le maire de Nuku Hiva, Benoît Kautai, avait été condamné pour « détournement de fonds publics » à dix mois de prison avec sursis et cinq millions de francs d'amende. Au cours de l’audience sur intérêts civils, qui devait déterminer le montant des dommages et intérêts ce mercredi, le Pays s’est désisté de sa demande.



En septembre dernier, Benoît Kautai avait été condamné pour "détournement de fonds publics" et "escroquerie". Entre 2012 et 2014, il avait transmis au Pays des factures de travaux surévaluées dans le cadre du bétonnage de deux portions de route sur l’île de Nuku Hiva. Ces travaux avaient en partie été financés grâce à une subvention du Pays. L’enquête avait laissé apparaître près de 50 millions Fcfp de surévaluation des dépenses liées à ces travaux.