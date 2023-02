Concours délocalisé à Hao pour l'égalité des chances

Hao, le 23 février 2023 – C’est une première pour l’atoll. Mercredi, le collège de Hao s’est mué en centre d’examens pour accueillir 56 candidats au concours d’adjoint d’éducation mis en place par le ministère de l’Éducation et la Direction générale des ressources humaines.



Le ministère de l’Éducation et la Direction générale des ressources humaines (DGRH) ont organisé ce mercredi un concours pour le recrutement d’adjoints d’éducation de catégorie B de la fonction publique de la Polynésie française. Au total, 3 840 personnes se sont inscrites à cette épreuve. Dans une démarche d’égalité et de proximité pour les candidats, de nombreux centres d’examens ont été ouverts à Tahiti ainsi que six dans les archipels, notamment celui des Tuamotu. C’est dans ce cadre que, pour la première fois, les atolls de Hao et de Rangiroa ont accueilli un centre de concours. Cette délocalisation des centres d’examen est mise en place pour épargner aux candidats un déplacement superflu à Papeete et les dépenses qui vont avec.



À Hao les premiers candidats ont commencé à affluer dès 6 heures du matin du côté du collège, transformé en centre d’examens, à la faveur des vacances scolaires. Six salles de classe ont été aménagées pour l'occasion. 56 candidats étaient attendus pour cette matinée de concours qui a fait l’objet de deux épreuves écrites : une composition sur des thèmes de nature éducative et administrative au sein des établissements scolaires et une analyse de documents à caractère scientifique ou technique en rapport avec les spécialités du candidat. La surveillance du concours était assurée par les les professeurs du collège et les professeurs des écoles de l’atoll.



À l'issue des épreuves, les candidats ont paru satisfaits de cette délocalisation. C'est le cas de Delphine : “Ça c’est très bien passé. C’était bien organisé. Nous étions bien préparés pour aborder les sujets et je reste confiante quant à la suite.” Tout comme John : “J’ai pu remarquer que nous étions tous zen grâce à une bonne organisation.”



Après ces épreuves d’admissibilité et les corrections des copies, un jury se réunira dans la deuxième quinzaine du mois de mars 2023 pour établir la liste des candidats retenus pour les épreuves d’admission qui se dérouleront courant avril prochain. Enfin, les affectations des lauréats seront connues au mois d’août 2023.

Abel Tefanau-Tonner, candidat au concours :

“Pouvoir le faire ici chez nous c’est vraiment l’idéal”

“C’est super pour nous qui sommes résidents ici d’avoir ouvert un centre d’examen. On sait tous très bien que les contraintes liées au fait de se déplacer sur Papeete sont lourdes. Et déjà il faut trouver le financement pour payer… parce qu’un billet Papeete-Hao rien que l’aller ça coûte excessivement cher et puis il y a le logement également sur Tahiti qui est une grosse contrainte pour nous. Là, le fait de pouvoir le faire ici chez nous c’est vraiment l’idéal.”

Tupuraa Morris, responsable du centre d’examens :

“Nous avons eu de la chance”



“C’est une belle opportunité pour nos candidats. Nous avons eu de la chance de pouvoir obtenir l’autorisation d’être un centre d’examens. Comme tous les autres archipels, il y a deux surveillants par salle et six salles d’examens.”

Rédigé par Teraumihi Tane le Jeudi 23 Février 2023 à 15:37 | Lu 310 fois