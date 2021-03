Concours de pêche à Raiatea : deux gagnants se partagent le jackpot

Raiatea, le 21 mars 2021 – La quatrième édition du concours de pêche au gros de Raiatea s’est achevée samedi sur deux premiers prix ex-aequo. Contrairement aux éditions précédentes où les plus grosses prises dépassaient les 150 kilos, c’est grâce à un thon et un ha'urā de 66 kilos chacun, que les gagnants se sont partagés le jackpot.



Samedi, à Raiatea s’est déroulée la quatrième édition du concours de pêche au gros. Contrairement aux éditions précédentes où les plus gros poissons dépassaient allègrement les 150 kilos, cette fois, surprise : Les vainqueurs ont pêché deux poissons de 66 kilos ! Au gramme près. C’est donc avec la moitié du Jackpot que Hiro Michel avec un thon et Piha Thomas avec un ha'urā sont repartis dans leurs îles respectives, Bora Bora et Huahine avec 590 500 Fcfp en poche.



Habituellement, pendant le concours, les bateaux appellent l’organisateur au fur et à mesure des prises pour annoncer une estimation de la leur. La plupart sont, sinon des professionnels, tout au moins de amateurs avertis. Donc, les autres concurrents, sachant que leurs prises sont bien inférieures à la plus grosse annoncée, ne se présentent pas au portique. Mais ce samedi au portique du fare glace de Toa Huri Nihi de Uturoa, les prises comprises entre 50 et 60 kg étaient nombreuses. Du coup, c’était la première fois que la pesée durait aussi longtemps, pour départager les poissons à 56, 58, 62 kilos, chaque pêcheur espérant tirer son épingle du jeu.



La plus grosse prise rafle tout



Pour rappel, le principe de ce concours non professionnel, qui a lieu tous les mois, a un coût d’engagement très faible –10 000 Fcfp par embarcation– et, contrairement aux autres concours de l’International game fish association (IGFA) régis par des règles strictes et dans de nombreuses catégories, ici, seule prime la plus grosse prise qui rafle le total de la somme versée par les participants. Par exemple, lors de la précédente édition, le gagnant est reparti avec 1 370 000 Fcfp, ce qui signifie qu’il y avait 137 bateaux participants.



Pour cette édition, 56 équipages étaient originaires de Raiatea, 27 de Bora, 12 de Huahine, 9 de Tahiti, 7 de Tahaa et 6 de Maupiti. Un réel engouement réitéré chaque mois, depuis le premier concours. D’après l’organisateur, de nombreux poti marara étaient mobilisés pour la course de va’a de Polynésie la 1ère, sinon la participation aurait été encore plus importante.