Concours de Tā’iri Pa’umotu le 18 mai

PAPEETE, le 26 avril 2018. Le Conservatoire de la Polynésie française et la Maison de la Culture organisent le 3e concours de Tā’iri Pa’umotu, qui aura lieu le vendredi 18 mai à 18h00 sur le Paepae a Hiro, à Papeete.





L'an dernier, concours de Tā’iri Pa’umotu avait rassemblé sept groupes et plus de 400 personnes. Lors de cette soirée, le groupe Tamariki Taenga avait remporté pour la seconde fois le 1er prix suivi de la troupe Tamarii Ravahere et du

groupe Na tama a Maruia.

L’édition 2018 promet d’être aussi rythmée et dansante que l’année passée avec déjà plusieurs groupes inscrits. Ouvert aux pratiquants professionnels et amateurs, ce concours est organisé le vendredi 18 mai prochain sur le Paepae a Hiro. Il accueillera des groupes composés de 4 à 5 musiciens, qui pourront prouver leur virtuosité pendant des prestations de 5 à 10 minutes.



Les groupes devront pratiquer trois rythmes au choix parmi une grande variété de styles (kaina, valse, pata’uta’u, marche, samba, foxtrot, rumba, rock et reggaeton). Le détail des instruments imposés dans la formation du groupe,

consultable dans le règlement du concours, prévoit quatre instruments dont deux guitares, un ‘ukulele et une basse (ou une basse tura, un cajun, une contrebasse).

Est également toléré en tant que cinquième instrument l’utilisation d’un violon, d’un accordéon, d’un titapu, d’une guitare ou d’une mandoline.