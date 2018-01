Concession de l'aéroport : l'Etat va lancer un appel à manifestation d'intérêt

En mars 2016, Aéroport de Tahiti avait présenté son grand projet de travaux dans le hall et le parking. Les travaux devaient commencer en 2017 et se finir en 2019 et permettre à l'aéroport de répondre aux standards internationaux de qualité.

Il était ainsi prévu de regrouper les enregistrements des vols domestiques et internationaux dans le même lieu pour permettre aux compagnies aériennes de réduire les coûts de main d'œuvre.

Un restaurant gastronomique devait aussi être installé au premier étage et offrir une vie sur la piste et Moorea.

"Les travaux devaient commencer en septembre dernier" , précise Eric Dumas, directeur général d'Aéroport de Tahiti. " Naturellement, ils ont été suspendus car on ne peut pas envisager d'investir 1.5 milliard de Fcfp si on n'a pas de garantie de poursuivre notre activité. C'est dommage car cela retarde d'autant la rénovation de l'aéroport et l'injection dans l'économie locale de 1.5 milliard de Fcfp. On attend que la concession soit renouvelée, si ADT se succède à lui-même nous pourrons reprendre cette opération. Mais on aura perdu quasiment deux ans."

En attendant la nouvelle concession, "on continue à investir mais on investira que ce qu'on peut auto-financer. On n'investira plus un centime qui serait financé par de l'emprunt tout simplement parce que aucune banque ne prêtera un franc à une société qui n'a plus officiellement que trois mois devant elle."