Concert unique de Ben l'Oncle Soul vendredi soir

"En tant que métisse, je fais des ponts entre les cultures"



A quoi peut-on s'attendre pour le concert de vendredi ?

En fait, comme c'est ma première fois ici, j'ai fait une sélection de titres tirés de chacun de mes trois albums et de mon premier OP. Pour me présenter, pour raconter l'histoire de mon parcours artistique. J'ai aussi deux ou trois petites surprises, des inédits que j'ai envie de jouer ici parce que je pense que, culturellement, ce sont des choses qui vont être comprises… Donc ce sera un mélange de tous mes titres.



Tu as un répertoire très soul music des années 60, du rhythm and blues, des genres qui sont peu diffusés aujourd'hui. Et pourtant tu es devenu une vraie star. Comment expliquer ce miracle ?

C'est vrai… Et à la fois il y a plein de gens qui sont passionnés de rhythm and blues en France. Je croise énormément de gens de la génération de mes parents qui ont eu l'occasion, dans les années 70, de voir James Brown en concert, Otis Redding à l'Olympia, voir des bluesman, etc. Je pense qu'avec toute la vague yéyé qui a adapté beaucoup de standards afro-américains en version française et plus pop, on a quand même eu ces références qui ont inspiré d'énormément d'artistes français.



Je dit souvent que, en tant que métisse puisque mon père est Martiniquais, je fais des ponts entre les cultures. Donc ça donne l'Afrique, les Antilles et puis la France… Et le miracle a marché. Finalement, c'est surtout la chanson Soulman qui a marché. Dans ce morceau, j'explique exactement quelles sont toutes mes références, qu'elles soient artistiques, politiques, philosophiques, personnelles, etc., et il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus dedans. Et comme la chanson était en français, ça m'a porté.



Tu es en train de composer ton prochain album, quand sera-t-il dévoilé ?

En fait on va travailler tout l'été sur cet album. Ici, c'est un peu notre break, on devait refuser tous les concerts, mais quand nous a proposé Tahiti, on ne pouvait pas refuser ! On va assurer vendredi soir, évidemment, mais derrière on aura quelques jours pour souffler et découvrir le pays, stimuler notre créativité par la découverte. L'idée sera de publier un premier titre à la rentrée, puis l'album avant la fin de l'année.



Tu composes, mais tu as aussi beaucoup de reprises, comme ton dernier album qui est rempli de reprises de morceaux de Franck Sinatra. Quel est ton processus ?

Pour moi, faire des reprises ça fait vraiment partie du métier de musicien. C'est une sorte de formation, ça nous permet de nous inscrire dans un style musical, parce qu'on ne démarre jamais de nulle part, il y a toujours des choses qui nous inspirent et qui nous donnent en envie de faire de la musique. Ces morceaux, on veut les chanter et les inscrire dans nos voix, nos mains, notre musicalité. Je prends beaucoup de plaisir à changer les arrangements, à transformer les attitudes autour des morceaux. D'un autre côté, la composition c'est l'occasion de dire qui l'on est et de présenter notre travail, c'est très différent, mais les deux font partie de la vie d'un musicien.



Pendant la conférence de presse tu as souri lors de la présentation de Koru, qui suit le parcours traditionnel des jeunes groupes avec des petites scènes… Ça doit te rappeler tes débuts. Justement, quels conseils donnes-tu aux jeunes artistes qui se lancent ?

Je leur dit souvent de faire une composition pour quatre reprises quand on commence. Ça permet d'avoir vite un répertoire, et en respectant ce schéma on obtient vite une dizaine de compositions originales, qui donnent une amorce. Et de chanter ces compositions au milieu des reprises, qui sont un peu nos repères, ça permet de cadrer ces morceaux. Et un jour on peut espérer que l'on n'aura plus besoin des reprises !