Concert "Tahiti 1917" : l’hommage aux anciens musiciens de la communauté chinoise

PAPEETE, le 1er février 2019 - Tahiti 1917, le concert qui rend hommage aux pionniers de la musique polynésienne et qui rencontre un très grand succès fête à sa manière le nouvel an chinois. Il mettra à l’honneur les anciens de la communauté chinoise lors d’une soirée spéciale le 2 février.



" L’idée avec le concert prévu dans la salle de l’association philanthropique chinoise le samedi 2 février est l’intégration culturel des chinois en Polynésie Française ", annonce Félix Vilchez à l’origine du concept Tahiti 1917.



" Ils ont le cœur et l’âme tahitiens ", poursuit celui qui est également chargé de la direction musicale. "Ils chantent la beauté du lagon, la beauté d’une végétation luxuriante, ils chantent la beauté de la vahine… Intégrés dans la communauté polynésienne ils ont été : Tahitiens, Chinois, Français au même temps.



Pensé à l’occasion des festivités du nouvel an chinois, ce concert particulier présentera des portraits des musiciens de la communauté chinoise de Tahiti qui ont marqué l’histoire musicale en Polynésie soit pour leur remarquable présence dans la scène tahitienne de l’époque ou bien pour leur apport en tant que compositeur ou promoteur de la musique dans le pays. Ce sont par exemple : Alphonse Vanfau ou Emile Shamkoua.



Animée par Patrick Noble et Reia Poroi, la soirée sera rythmée par l’orchestre (ils sont huit sur scène), les danseurs, la projection d'images de Tahiti autrefois.



" Ce spectacle unique promet un voyage pleins de nostalgie et des beaux souvenirs. Je vous invite à faire un voyage dans le Tahiti d’antan plein de nostalgie, avec les plus belles mélodies et images de l’époque d’or de la Polynésie ", lance Félix Vilchez.



Les concerts Tahiti 1917 connaissent un très grand succès en Polynésie. Ils sont souvent proposés à guichets fermés et ce depuis leur première en novembre 2017.



Ils se présentent sous la forme de "concerts multimédia" pendant lesquels une voix off fait des courtes interventions pour raconter une histoire vraie, inédite et originale, accompagné de photos d’époque, interviews exclusifs, extraits de films anciens.



Ils ont déjà été déclinés pour répondre à des attentes ou à l’initiative des créateurs. Il y a eu par exemple un hommage aux femmes ou bien à Moeterauri Tetua alias “Bimbo”. Ce samedi 2 février, c’est l communauté chinoise qui est à l’honneur.