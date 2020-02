Comptes des partis politiques : Les Orange dans le rouge

Tahiti, le 19 février 2020 - La Commission Nationale des Comptes de Campagne et des financements politiques (CNCCFP) a publié le 15 février dernier au Journal Officiel son “avis annuel sur les comptes des partis et groupements politiques au titre de l'exercice 2018”. Elle a par la même occasion mis en ligne quelques données comptables des formations politiques, dont celles des trois principaux partis polynésiens. Des comptes qui sont passés au crible en décortiquant, au travers d'un examen minutieux, les recettes et dépenses et les situations financières bien distinctes du Tapura, du Tahoeraa et du Tavini.



C'est un exercice auquel la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des financements politiques (CNCCFP) s'adonne depuis l'adoption de la loi du 11 mars 1988. Comme chaque année, elle présente dans un avis ses analyses sur le financement des partis politiques mais aussi et surtout veille au respect de certaines obligations légales qui s'imposent dans le cadre de leur financement. En effet, les partis politiques doivent tenir une comptabilité arrêtée chaque année au 31 décembre et certifiée par au moins un commissaire aux comptes et ils doivent par ailleurs déposer leurs comptes auprès de la CNCCFP au plus tard le premier semestre de l’année qui suit. Une obligation de transparence qui peut rapporter gros en terme de financement public. Un exercice administratif et financier auquel les partis polynésiens se sont plus ou moins appliqués, non sans conséquence.



Tahoeraa, des finances qui plongent



Avec l’exode progressif d'élus orange vers le Tapura et des résultats décevants aux élections législatives de 2017 et aux territoriales 2018, le Tahoeraa ne peut plus beaucoup miser sur les aides publiques, les contribution des élus ou encore des cotisations d'adhérents. Ces deux dernières apparaissent d'ailleurs nulles dans le document de la CNCCFP. Alors que le parti de Gaston Flosse déclarait des recettes de près de 36 millions de Fcfp en 2015, elles n’étaient plus que de 14,6 millions de Fcfp en 2018. Des recettes qui proviennent principalement (46%) de dons de personnes physiques. Mais surtout, la diminution de ces recettes a été plus rapide que celles des dépenses. Le parti orange est ainsi progressivement passé dans le rouge. Alors qu'il dégageait un bénéfice de plus de 7 millions de Fcfp en 2015, le parti enchaine les déficits depuis lors (-2,3 millions de Fcfp en 2017 et -2,8 millions de Fcfp en 2016) avec un exercice 2018 qui se termine à -8,7 millions de Fcfp. Côté dépenses, le document de la CNCCFP relève que le parti orange dépense plus de la moitié de son budget (57%) en “propagande et communication” avec un montant de 13,2 millions de Fcfp dépensé au titre des “congrès, manifestation et université”.



Le parti orange désormais privé de financement public



Mais c'est surtout une autre information présentée dans le document qui ne va pas améliorer la santé financière du parti de Gaston Flosse. Dans le cadre de la vérification des obligations légales en matière de dépôt des comptes, la CCNFP a été amené à sanctionner le Tahoeraa. En effet, avec un dépôt des comptes conformes aux règles en vigueur, il est possible pour un parti de bénéficier d'un financement public réparti en deux tranches ou fractions : l’une destinée au financement des partis en fonction de leurs résultats au premier tour des dernières législatives (avec quelques dispositions particulières pour les partis présentant des candidats exclusivement outre-mer) et l'autre destinée au financement des partis et groupements effectivement représentés au Parlement. Or, le rapport de la CCNFP indique que le parti orange n'a pas respecté la procédure et se voit privé du bénéfice de l'aide publique jusqu'au 31 décembre 2020. Motif invoqué : l'absence de dépôt des comptes avant la date requise, à savoir le 30 juin 2019. Un petit retard qui peut avoir de lourdes conséquences. Le montant de subventions publiques dont avait bénéficié le parti orange était de 4,3 millions de Fcfp pour les deux fractions en 2018, un montant qui représentait alors près d'un tiers des recettes (29%) du parti au fei en 2018.