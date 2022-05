Comprendre les élections législatives

TAHITI, le 17 mai 2022 - Les 12 et 19 juin prochains auront lieu les élections législatives françaises. Les électeurs sont appelés aux urnes pour élire des députés de l’Assemblée nationale. Mais qu’est-ce qu’un député ? Quel est son rôle ?



Les élections législatives servent à élire les députés. Ce sont ceux qui siègent à l’Assemblée nationale. Les députés sont élus au suffrage universel direct. Les élections auront lieu le 12 et le 19 juin prochain en métropole, mais en Polynésie, elles auront lieu les 4 et 18 juin. C’est un rendez-vous qui est donné tous les cinq ans. Les députés sont donc élus pour cinq ans.



Un député (il y en a 577 à l’Assemblée nationale) a trois grandes missions : un travail législatif, un travail de contrôle de l’action du gouvernement et enfin un travail d’évaluation des politiques publiques. Concrètement, cela signifie par exemple qu’il vote la loi, il peut déposer des propositions de loi, il peut proposer des amendements, des modifications au texte examiné en commission. Il peut aussi au titre du contrôle, interroger le Gouvernement, examiner son action au sein d’une commission (c’est comme un groupe de travail), voire (s’il est rapporteur spécial au sein de la commission des finances) contrôler l’emploi de l’argent public.



3 députés polynésiens à l’Assemblée nationale



Les députés sont élus par suffrage universel direct mais ils sont élus dans le cadre d’une circonscription. En France métropolitaine, les départements sont divisés en circonscriptions électorales. En plus, huit députés sont élus dans les collectivités d’outre-mer : trois en Polynésie française, deux en Nouvelle-Calédonie, un à Wallis-et-Futuna et un à Saint-Pierre-et-Miquelon, un à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Les candidats polynésiens à l’Assemblée nationale avaient jusqu’au 13 mai pour déposer leur candidature. Ils seront connus le 20 mai prochain.



Il faut savoir que depuis 2012, les Français établis à l’étranger élisent onze députés à l’Assemblée nationale. Onze circonscriptions électorales ont été créées pour cela : six en Europe, deux en Amérique, deux en Afrique et une en Asie.



En Polynésie française, il y a aussi une assemblée (te 'āpooraa rahi o te fenua Mā'ohi Nui) avec des représentants. Il y a 57 représentants élus eux aussi pour cinq ans. Les dernières élections remontent au 17 mai 2018.