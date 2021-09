Compost4all à Tech4Islands

Tahiti, le 15 septembre 2021 – Cinq solutions polynésiennes figurent parmi les seize projets sélectionnés pour la finale du concours Tech4Islands 2021. C'est le cas de la startup Nīnamu Solutions, qui projette de mettre à disposition des kits pour permettre aux Polynésiens de composter leurs biodéchets et de développer une autosuffisance alimentaire à partir de produits locaux.



À 31 ans, Jonathan Biarez est gérant et fondateur de Nīnamu Solutions. Le jeune entrepreneur a de l'ambition : Inciter les Polynésiens à agir davantage pour l'environnement, à travers la mise à disposition de kits pour composter ses biodéchets et cultiver ses propres produits vivriers locaux. Après un master en science marine et management, plusieurs projets en lien avec le développement durable et un passage au sein de l'antenne polynésienne de l'agence française pour la biodiversité, c'est en 2019 que Jonathan Biarez a décidé de lancer sa société afin de développer plus rapidement et efficacement ses idées. C'est ainsi qu'en 2020, Nīnamu Solutions est lauréat de l'appel à projets lancé par Prism, l'incubateur de la CCISM. La sélection parmi les finalistes du concours Tech4Islands 2021 vient engager une nouvelle étape dans la vie de l'entreprise : son développement à grande échelle.



“Nīnamu Solutions, c'est la proposition de services et de produits environnementaux innovants et adaptés pour les particuliers, les professionnels et les collectivités publiques”, explique Jonathan Biarez. “La majorité des familles polynésiennes consomment des aliments transformés et importés qui engendrent pas mal de maladies chroniques. Au fenua, il y aussi l'absence de valorisation des déchets compostables présents en grande quantité dans nos poubelles”. Le fondateur de Nīnamu Solutions rappelle que ces déchets non compostés coûtent “des dizaines de millions de francs par an” aux communes. Des déchets qui prennent de la place dans le centre d'enfouissement de Paihoro alors qu'ils pourraient être revalorisés en compost.



Une solution “intégrante”



“On ne traite pas la gestion des déchets, l'autosuffisance et la santé séparément, mais on regroupe le tout. Le but est de proposer une solution qui soit intégrante à l'aide d'un kit clé en main”. Ce kit mettrait notamment à disposition des composteurs individuels ou collectifs en bois local ainsi que des boutures et du matériel pour cultiver des produits vivriers locaux. “Mais il faut que l'on forme les gens à bien utiliser les outils proposés”. Dans cette optique, Jonathan Biarez prévoit de développer une application mobile pour effectuer un suivi à distance. Si les kits pourraient “être installées dès demain”, la formation de référant locaux pour leur utilisation se fait actuellement en présentiel. Aujourd'hui, ce sont deux kits “prototypes” qui sont en place dans les écoles primaires de Maharepa et Papetoai à Moorea.