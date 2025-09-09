Compétences maritimes : un nouveau campus pour le Fenua

Le Campus des métiers et des qualifications de la mer a pour objectif de répondre aux besoins en compétences exprimés par les entreprises du Fenua.
Tahiti, le 7 octobre 2025 - Annoncé en juillet 2022, le Campus des métiers et des qualifications de la mer (CMQ Mer) vient d'être lancé en Polynésie française. Sur le modèle de celui des métiers de la restauration et de l'hôtellerie, il a pour objectif de répondre aux besoins en compétences exprimés par les entreprises du Fenua.
“L'idée du Campus des métiers et des qualifications de la mer (CMQ Mer) n'est pas de se superposer aux activités du Centre des métiers de la mer mais d'apporter de la cohérence dans l'ensemble des formations”, résume Stéphane Perez, président du Cluster maritime, très demandeur de cette labellisation. Car le CMQ Mer est un label d'éducation nationale que la Polynésie a obtenu en juin 2025 pour trois ans, après un long processus.
Sur le modèle de celui des métiers de la restauration et de l’hôtellerie, le Campus des métiers et des qualifications de la mer permettra de proposer des parcours de formation, de niveau bac-3 à bac+3, en formation initiale ou continue, selon des parcours généraux ou professionnels. En effet, créés en 2013, les Campus des métiers et des qualifications regroupent des établissements d'enseignement secondaire et supérieur, de formation initiale ou continue, construits autour d'un secteur d'activité correspondant à un enjeu économique territorial.
Pour rappel, le secteur maritime représente un enjeu économique majeur pour la Polynésie française. Entre la pêche hauturière, la perliculture, le transport inter-îles, la plaisance, la maintenance navale et le tourisme nautique, ce sont plusieurs milliers d'emplois qui dépendent directement de la mer. La maîtrise des métiers de la mer est vitale pour assurer la connectivité entre les archipels, valoriser les ressources océaniques et développer l'économie bleue. La formation de professionnels qualifiés dans ces domaines constitue donc un enjeu stratégique pour le développement et l'autonomie du Fenua.
Une gouvernance opérationnelle à structurer
Le jeudi 2 octobre s'est tenue la première réunion du comité de pilotage du CMQ Mer avec, autour de la table, une vingtaine de représentants du ministère de l’Éducation, du vice-rectorat, du ministère de l’Agriculture, de l’Université de la Polynésie française (UPF), de la Maison familiale rurale (MFR), ainsi que du Cluster maritime et d’autres partenaires. La première étape stratégique a été évoquée : le recrutement d’un directeur opérationnel. Ce rôle consistera à animer les partenariats, coordonner les actions et porter la communication autour du CMQ Mer.
Le recrutement est ouvert, les candidatures sont à déposer avant le 31 octobre 2025, notamment auprès de la Direction générale de l'éducation et des enseignements.
“L'idée du Campus des métiers et des qualifications de la mer (CMQ Mer) n'est pas de se superposer aux activités du Centre des métiers de la mer mais d'apporter de la cohérence dans l'ensemble des formations”, résume Stéphane Perez, président du Cluster maritime, très demandeur de cette labellisation. Car le CMQ Mer est un label d'éducation nationale que la Polynésie a obtenu en juin 2025 pour trois ans, après un long processus.
Sur le modèle de celui des métiers de la restauration et de l’hôtellerie, le Campus des métiers et des qualifications de la mer permettra de proposer des parcours de formation, de niveau bac-3 à bac+3, en formation initiale ou continue, selon des parcours généraux ou professionnels. En effet, créés en 2013, les Campus des métiers et des qualifications regroupent des établissements d'enseignement secondaire et supérieur, de formation initiale ou continue, construits autour d'un secteur d'activité correspondant à un enjeu économique territorial.
Pour rappel, le secteur maritime représente un enjeu économique majeur pour la Polynésie française. Entre la pêche hauturière, la perliculture, le transport inter-îles, la plaisance, la maintenance navale et le tourisme nautique, ce sont plusieurs milliers d'emplois qui dépendent directement de la mer. La maîtrise des métiers de la mer est vitale pour assurer la connectivité entre les archipels, valoriser les ressources océaniques et développer l'économie bleue. La formation de professionnels qualifiés dans ces domaines constitue donc un enjeu stratégique pour le développement et l'autonomie du Fenua.
Une gouvernance opérationnelle à structurer
Le jeudi 2 octobre s'est tenue la première réunion du comité de pilotage du CMQ Mer avec, autour de la table, une vingtaine de représentants du ministère de l’Éducation, du vice-rectorat, du ministère de l’Agriculture, de l’Université de la Polynésie française (UPF), de la Maison familiale rurale (MFR), ainsi que du Cluster maritime et d’autres partenaires. La première étape stratégique a été évoquée : le recrutement d’un directeur opérationnel. Ce rôle consistera à animer les partenariats, coordonner les actions et porter la communication autour du CMQ Mer.
Le recrutement est ouvert, les candidatures sont à déposer avant le 31 octobre 2025, notamment auprès de la Direction générale de l'éducation et des enseignements.