Un Campus des métiers et des qualifications de la mer en projet

Tahiti, le 2 août 2022 - Le ministère de la Culture, de l’Environnement et des Ressources marines a lancé le projet de mise en place d’un Campus des métiers et des qualifications de la mer, sur le modèle de celui des métiers de la restauration et de l’hôtellerie. L'objectif : répondre aux besoins en compétences exprimés par les entreprises du fenua.



Un Campus des métiers et des qualifications de la mer pourrait bientôt voir le jour. Le projet a été lancé le 28 juillet par le ministère de la Culture, de l’Environnement et des Ressources. L'objectif : répondre aux besoins en compétences exprimés par les entreprises du fenua. Sur le modèle de celui des métiers de la restauration et de l’hôtellerie, le Campus des métiers et des qualifications de la mer va permettre de proposer des parcours de formation, de niveau bac-3 à bac+3, en formation initiale ou continue, selon des parcours généraux ou professionnels. En effet, les Campus des métiers et des qualifications regroupent des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, de formation initiale ou continue, construits autour d'un secteur d'activité correspondant à un enjeu économique territorial. Ils font l'objet d'une labellisation pour une durée de 1 à 5 ans maximum, renouvelable.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mardi 2 Août 2022