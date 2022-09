Common Kings et Jahboy, têtes d’affiche du 1er festival Reggae

TAHITI, le 6 septembre 2022 - Ce week-end, un festival de reggae est organisé au parc Vairai sur deux jours. Sur scène se succéderont des artistes locaux, mais aussi des artistes internationaux. Jahboy clôturera la première soirée et Common Kings la seconde.



Les vedettes ce sont eux, les Common Kings. Le leader, Jr. King et ses musiciens seront au parc Vairai le samedi 10 septembre. Common Kings est un groupe de reggae américain, hawaiien et samoan qui a déjà enregistré de nombreux albums (le premier intitulé Lost in paradise a même été nominé pour un Grammy Award). Ils tournent dans les plus grands festivals du monde. “ On est vraiment très heureux qu’ils puissent faire une halte à Tahiti ”, se réjouit François Taata de Pacific M Event. Il organise ce qu’il présente comme le premier festival de reggae sur deux jours en Polynésie. Les Commons Kings ont un planning plein sur les prochains mois (Australie, Mexique). “ Ils font une date à Tahiti et sont venus pour se reposer ”.



Ils sont déjà venus au fenua en 2015, peu de temps après la naissance du groupe qui a eu lieu en 2011. La musique de Common Kings mélange des rythmes de musique pop à succès. Ceux-ci sont teintés d’accents reggae, rock, R&B et de musique des îles. Bob Marley mais aussi Earth Wind and Fire, Gypsy Kings, George Benson, Led Zeppelin, Mickael Jackson sont autant de chanteurs dont ils s’inspirent pour donner naissance à ces morceaux uniques qui les caractérisent. Ils sont suivis par des millions de fans.



Différents styles de reggae



Jahboy est le second artiste international invité. Il est un auteur, compositeur et interprète de reggae samoan. Il joue sur les scènes de son pays mais a aussi l’habitude de tourner dans le Pacifique. Il rapporte également diverses collaborations avec des artistes internationaux. Il est déjà venu à Tahiti en 2016. “ Je propose différents styles de reggae : pop reggae, dance hall, island… ” Il baigne dans la musique depuis toujours, son père et ses oncles sont également musiciens. Il a démarré très jeune, mais considère être “ vraiment dedans depuis une dizaine d’années ”. Il est venu seul mais jouera avec des musiciens locaux du groupe Torae avec lesquels il travaille depuis son arrivée.



François Taata reconnaît s’être inspiré du festival de reggae néo-zélandais One love. Le plus grand de tout l’hémisphère sud. Il annonce le programme des soirées : un invité international et trois groupes locaux. Le vendredi soir il y aura Nohorai, Papa Jimbo et Papayah. Sissa Sué Okota’i, Akatoka et Jahmaroots joueront, eux, le samedi soir. À propos du programme, François Taata reconnaît que le groupe Sissa Sué Okota’i ne fait pas de reggae, mais " c’est l’incontournable du moment ".



Cette première tentative est un test que François Taata aurait aimé faire plus tôt, mais le Covid l’a coupé dans son élan. “ On va voir si ça prend ou non. En fonction de l’accueil, on inscrira le festival sur le long terme .”



Pratique



Le Pacific reggae fest aura lieu au parc Vairai à Punaauia le vendredi 9 et samedi 10 septembre à partir de 17 heures.



Jour 1 : Jahboy en tête d’affiche avec les groupes locaux Nohorai, Papa Jimbo et Papayah. Tarif : 2 000 Fcfp.

Jour 2 : Common Kings en tête d’affiche avec les groupes locaux : Sissa Sué Okota’i, Akatoka et Jahmaroots. Tarif : 4 000 Fcfp.



Billets en vente à la boutique Nike du centre Vaima, de Carrefour Faa’a et Punaauia. Ainsi qu’à Enjoy life Taravao.



Vente

